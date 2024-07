Po sukcesie programu "Sablewskiej sposób na modę" Maja postanowiła zregenerować siły i wyleciała na egzotyczne wakacje. Wkrótce ruszą nagrania do nowego sezonu jej programu, który prawdopodobnie trafi na główną antenę TVN-u zajmując miejsce "Perfekcyjnej Pani Domu". To jednak nie koniec rewelacji w życiu Sablewskiej. AfterParty.pl ustaliło, że w tym roku do księgarni trafi jej trzecia książka.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Sablewska razem z ukochanym Wojtkiem Mazolewskim obecnie odpoczywają na Fuerteventurze. Dokładnie w tym samym miejscu, w którym Doda spędzała dwukrotnie wakacje w ubiegłym roku (zobacz).

- To był spontaniczny wyjazd. Maja ostatni rok pracowała w pocie czoła - książki, program, wykłady. Teraz musi odpocząć i zregenerować siły, bo 2014 rok zapowiada się dla niej tak samo pracowicie. Na wiosnę do sklepów trafi jej trzecia książka. Poprzednie były prawdziwymi bestsellerami - tłumaczy AfterParty.pl bliska przyjaciółka stylistki.

Czekacie na program i książkę Mai?

