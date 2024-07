1 z 12

Trzeci odcinek The Voice of Poland za nami. Na scenie zaprezentowało się kilkunastu uzdolnionych artystów, ale srodzy trenerzy dali szansę tylko 11 z nim. Kto przeszedł do dalszych etapów rywalizacji?

Oto lista uczestników z trzeciego odcinka show:

Justyna Steczkowska:

Agni Caldarar,

Aleksandra Nizio

Ewa Michrowska

Isabelle Mienandi

Edyta Górniak:

Marta Sarsa Markiewicz

Marek Piekarczyk:

Beata Just

Adrianna Górka

Tomasz Fridrych

Magdalena Paradziej

Tomson i Baron:

Łukasz Szczepanik

Natalia Podwin

Macie swoich faworytów?