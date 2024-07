Trzeci odcinek "The Voice of Poland" przyniósł wiele emocji. W muzycznym show, w którym profesjonalne jury szuka najlepszego głosu w Polsce, pojawiają się wielkie talenty, nic więc dziwnego, że trenerzy zażarcie walczą o najlepszych uczestników. Kolejny raz nie obyło się bez złośliwości czy kłótni utrzymanych w żartobliwym tonie.

Produkcja przyciąga wielu bardzo różnorodnych uczestników. Jury, czyli: Justyna Steczkowska, Tomson i Baron, Maria Sadowska i Marek Piekarczyk nie przebierają w słowach by do swojej grupy przyciągnąć tych najbardziej utalentowanych. Na pierwszy ogień poszła 17-latka, Małgorzata Priebe, która wykonała "The Time is Now" zespołu Moloko. Dziewczyna zachwyciła wszystkich poza Justyną.

Wybrałaś moją ulubione piosenkę. Wszystko było pięknie, będę najszczęśliwsza na świecie, jeśli przyjdziesz do mnie - przekonywała Sadowska.

Solistka postanowiła spełnić marzenie wokalistki i wybrała właśnie Marię.

Kolejnym zawodnikiem była Monika Kręt, nauczycielka rytmiki w przedszkolu, zachwycając wykonaniem Imagine Dragons "Radioactive". Odwrócili się wszyscy trenerzy, jednak postawiła na chłopaków z Afromental. W międzyczasie nauczyła wszystkich trenerów specjalnej piosenki dla dzieci, co wprawiło wszystkich w bardzo dobru humor.

Kolejny zawodnik, Damian Bartosiewicz, wykonał "Wish You Where Here", zespołu Pink Floyd. Młody chłopak spodobał się tylko Markowi Piekarczykowi.

To nie mój klimat. Marek zrobi z Ciebie mężczyznę - powiedziała Maria Sadowska

O niee, dałaś do gara teraz - zripostowała Justyna

To nie jest mężczyzna, a jeszcze chłopak - tłumaczyła się wokalistka

Kolejna uczestniczka Monika Pilarczyk, wykonująca rockową piosenkę Bon Joviego, zachwyciła wszystkich rockowym głosem. Odwrócili się wszyscy trenerzy:

Tak się powinno przychodzić do programu! - zachwycał się Tomson

Ty w biurze tą energią to musisz rządzić. Ty jesteś gwiazdą, musisz zapomnieć o tym biurze - mówiła Justyna

Mam samych chłopaków w drużynie. Musisz pokazać im jaja- przekonywał Marek.

Będzie miała taką szansę, gdyż solistka wybrała właśnie Piekarczyka.

Angelika Kot oczarowała publiczność piosenką "Where is my mind?", jednak tylko Maria Sadowska dała szansę dziewczynie. Justyna Steczkowska niestety, nie zdążyła się odwrócić. Charyzmatyczna Elka Nagel wykonała wielki hit The Passeneger "Radioactive" i zachwyciła wszystkich poza Afromentalem.

Ja się odwróciłam, bo masz niesamowicie oryginalny głos. Skrzeczysz naprawdę mocno. To jest twoja siła, ale robisz to za mocno. Jak trafisz do mojej drużyny to to ściągniemy. Jeśli chodzi o krzyczące piosenki, jesteś świetna. Ale nie wiem czy będziesz potrafiła mnie wzruszyć. Dlatego zapraszam Cię do mojej drużyny - przekonywała Justyna

Jesteś dziewczyna z jajami, tak jak ja! - mówiła Maria Sadowska

Dzielimy razem garderobę, nie zauważyłam, że masz gdzieś coś więcej niż powinno - żartowała Steczkowska

Rockowa solistka trafiła ostatecznie do Marka.

Kolejni uczestniczy, a mianowicie Klaudia Trzepizur, wykonując piosenkę Bonnie Tyler - a Heartache", trafiła do grupy Tomsona i Barona. Gabriela Panasiuk zachwyciła interpretacją piosenki Beyonce - "Irreplaceable" zachwyciła Justynę Steczkowską, do której drużyny trafiła. Michał Szyc śpiewając "A whiter pale of shade" spodobał się chłopakom z Afromental i to do ich grupy ostatecznie trafił. Maja Gawłowska wykonując "Summertime" Janis Joplin wprowadziła do studia bardzo spokojny klimat, czym zachwyciła cały panel jurorski. Wybrała jednak Justynę.

Dużym zaskoczeniem było pojawienie się Michała Rudasia, znanego z programu "Jaka to melodia" czy koncertów Adama Sztaby. Chłopak ma na swoim koncie już jedną płytę, którą fanką okazała się sama Steczkowska. Muzyk trafił do grupy Marii Sadowskiej.

Na koniec pojawił się zagraniczny uczestnik - Witalij Woronko, który zaskoczył rosyjską wersją wielkiego hitu Piersi - "Bałkanica". Choć nikt się nie odwrócił, jurorzy zgodnie stwierdzili, że jest najzabawniejszym uczestnikiem show.

A tak przedstawia się skład każdej z drużyn jurorów:

Justyna Steczkowska: Gabriela Panasiuk, Maja Głogowska

Maria Sadowska: Małgorzata Priebe, Angelika Kot, Michał Rudaś

Tomson i Baron: Monika Kręt, Klaudia Trzepizur, Michał Szyc

Marek Piekarczyk: Damian Bartosiewicz, Monika Pilarczyk, Elka Nagel

Macie swoich faworytów?

