Największe stacje telewizyjne powoli odsłaniają karty i prezentują swój program wiosennej ramówki. Wczoraj konferencję zorganizowało TVP2 i zjawiły się na niej największe gwiazdy stacji, które mają zapewnić wysokie słupki oglądalności. Nie zabrakło też kilku debiutantów. Przypomnijmy: Największe gwiazdy TVP2 na prezentacji wiosennej ramówki

Wśród nich była również Justyna Steczkowska, która po ponda półrocznej przerwie wraca do telewizji i ponownie zobaczymy ją w roli jurorki w "The Voice of Poland". Steczkowska zadbała oczywiście o odpowiednią oprawę i na konferencji pojawiła się w długiej skórzanej sukience z seksownym rozcięciem, które eksponowało jej zgrabne nogi. Do ostatniej nie chwili nie było pewne, czy wokalistka ponownie zasiądzie w fotelu trenerskim w popularnym show, ale szczęśliwie dla fanów programu, rozmowy zakończyły się pomyślnie.

Tak Justyna Steczkowska prezentowała się na konferencji TVP2. Jak wam się podoba jej kreacja?

