Ten rok był dla Jacka Borkowskiego zdecydowanie najtrudniejszy w życiu. Na początku roku zmarła mu ukochana żona Magda, a od kilku tygodni trwa batalia z rodziną żony o dzieci. Borkowski twierdził, że został pozbawiony pamiątek rodzinnych przez siostrę swojej żony i nie chce, by jego dzieci widywały się z ciotką oraz babcią.

Ja nie miałem nic przeciwko temu, by moje dzieci widywały się z rodziną żony. Ale dziś czuję się okradziony, zdewaluowany przez te osoby. Sam już nie wiem, o co im chodzi. U nas w domu był kurator. Uznałem, że to bardzo poważna sprawa. Nie zamierzam niczego bagatelizować. Tu przecież chodzi o moje dzieci! – mówi „Fleszowi” Borkowski.