Andziaks ma teraz bardzo intensywny czas- codzienne filmy, nadchodzące święta, własna działalność i 4-letnie dziecko. Przed naszą kamerą opowiedziała o swoim trudnym momencie z życiu.

Andziaks i Luka tworzą szczęśliwą rodzinę i starają się poświęcać maksymalnie dużo czasu dla siebie i swojej córeczki Charlie. Niestety nie zawsze można pogodzić liczne zajętości i produktywne spędzanie czasu z dzieckiem. Teraz Andziaks nagrywa codzienne vlogi świąteczne, z którymi jest najbardziej kojarzona, ale w październiku również pokusiła się o codzienne filmy na kanale Youtube. Wówczas zdradziła w rozmowie z nami, że ciężko pogodzić jej wszelkie sprawy związane z firmą, social mediami czy rodziną.

Mam ogromne wyrzuty bo jest ciężko to pogodzić, bo codzienne filmy, całą markę, wszystko co widzisz to ja je tworze! Pracuję też nad bardzo mocnym projektem(...) jest bardzo ciężko to pogodzić(...) ogarnąć tyle pracownic ile mamy, dwa sklepy, wypuszczać produkty, robić filmy, montować je a gdzie jeszcze Charlie! Ona jest dla nas najważniejsza(...) ciężko to wszystko teraz pogodzić.

- zdradziła Andziaks.