Podczas sezonu letniego dzięki Tally Weijl zanurzycie się w tropikalnej fantazji. "Tally-Girl" - swój stylowy strój stworzy z kalejdoskopu nadruków, gdzie azjatyckie kwiaty łączą się z tropikalnymi liśćmi. Zarówno kształty jak i kolory są odpowiednio wyważone i wszystko tworzy minimalistyczny look.

Niech już wybije północ! Już czas aby "Tally-Girl" mogła wybrać się na VIP party. Pytacie co założy? Efekt będzie hipnotyzujący. Aby uzyskać interesujący kontrast "Tally-Girl" wybiera biel i czerń. Szorty i topy są wzbogacone o złote detale, a nadruki błyszczą nadając wyglądowi stylowego charakteru. Do tego bogato zdobione sukienki i spódniczki w metalicznych kolorach to coś co trzeba mieć w tym sezonie! Zaprzyjaźnij się z łączeniami nadruków geometrycznych z tropikalnymi i z odważną kolorystyką.

Kto jest gotowy na słońce i zabawę tego lata? Zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.