Do wiosennego pakietu trendów możemy dołączyć ten w stylu punk, ale z glamourowym zabarwieniem.

Na pokazach m.in. u Gianfranco Ferre i Giambatisty Valliego można było oglądać modelki we fryzurach mocno wystylizowanych na ostry styl z połowy lat. 70. ubiegłego stulecia. Włosy jednak utrzymane zostały w dość eleganckim stylu. Gładko przyczesane do góry włosy z delikatnym „ulizaniem” po bokach doskonale pasować będą zarówno do rockowego looku jak i tego na biznesowe spotkanie.

Więcej o tym jak uzyskać taką fryzurę oraz jakich produktów użyć do jej stylizacji dowiecie się z najnowszego 6. numeru magazynu FLESZ!

Od lewej: Giambatista Valli, Gianfranco Ferre.

