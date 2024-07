Na początku czerwca poinformowano o poważnym wypadku zwycięzcy czwartej edycji Must Be The Music, Tomka "Kowala" Kowalskiego. Wokalista trafił do szpitala, a jego stan określano jako bardzo poważny. W przejmującym oświadczeniu jego rodzina i przyjaciele wyjaśnili sytuację fanom. Przypomnijmy: Zwycięzca Must Be The Music w szpitalu. Wokalista walczy o życie

Od zdarzenia minęły już dwa tygodnie, a wielbiciele piosenkarza nieustannie prosili o informacje na temat stanu zdrowia Kowalskiego. W końcu się doczekali. Najbliżsi "Kowala" umieścili kolejne oświadczenie, w którym informują fanów, że Tomek wybudził się ze śpiączki. Jego stan wciąż jednak jest dość poważny, ale wpis ten daje nadzieje na znaczną poprawę.

W związku z dochodzącymi do nas licznymi pytaniami dotyczącymi zdrowia Tomka "Kowala" Kowalskiego informujemy, że Tomek został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Jego stan jest nadal ciężki, ale stabilny. Dziękujemy za listy i kartki ze słowami wsparcia. Mamy nadzieję, że już wkrótce Tomek będzie mógł je wszystkie samodzielnie przeczytać. Jesteśmy wdzięczni za wszelkie akcje prowadzone z myślą o Tomku i czekamy na kolejne "żurawie". Wierzymy, że takie wsparcie będzie dla Tomka dodatkową mobilizacją w walce o szybki powrót do zdrowia - czytamy na oficjalnym profilu Kowalskiego na Facebooku.

Akcję z papierowymi żurawiami zainicjowali fani Kowalskiego, a inicjatywę wsparł m.in. zespół LemON.

