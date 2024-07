Tomasz Zieliński złapany na stosowaniu dopingu! Poniedziałek 8 sierpnia nie jest dobrym dniem dla polskich sportowców. Z rywalizacji sportowej odpadli m.in. Aleksandra Socha, Arleta Podolak i Jan Świtkowski, o których cicho mówiło się, że mogą zdobyć medal, a teraz wstydliwie kończy igrzyska polski sztangista.

Tomasz Zieliński miał wystartować w najbliższą sobotę 13 sierpnia w podnoszeniu ciężarów. Startujący w wadze do 94 kilogramów Zieliński został wyrzucony z igrzysk i opuścił już wioskę olimpijską. Taką decyzję podjął prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Andrzej Kraśnicki.

Jeszcze w czerwcu wydawało się, że Tomasz Zieliński w ogóle nie pojedzie do Rio. Za niesubordynację sztangista został skreślony z listy zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich.

Szkoda, że decyzja nie została utrzymana. Polski sport uniknąłby kompromitacji. Trudno wyobrazić sobie większy wstyd dla sportowca niż złapanie na stosowaniu środków dopingowych.

Tomasz Zieliński zabrał głos w sprawie całej afery. Sportowiec nie przyznaje się do winy, twierdzi, że został popełniony błąd w sztuce:

Chyba mi się to śni, brak mi słów. Szczerze mówiąc nie wiem, co się stało. Chyba mi się to śni, brak mi słów. Musiał być popełniony jakiś błąd w sztuce. Przez 10 lat trenowałem dla naszego kraju, 20 lat spędziłem na treningach i nigdy się nie dopingowałem. I nagle wyskakują mi z taką informacją. Miałem trzy kontrole przed przyjazdem do Rio i wszystkie były negatywne. Nawet godziny nie spędziłem w wiosce i od razu zostałem wzięty na kontrolę. 6 sierpnia dowiedziałem się, że próbka była pozytywna - mówił sztangista podczas spotkania z dziennikarzami.