Andrzej Piaseczny znany jako "Piasek" to 53-letni muzyk. Swoją karierę rozpoczął w zespole Mafia, w którym był przed laty wokalistą. Wszystko zaczęło się 1992 roku. Przygoda z zespołem trwała pięć lat i zakończyła się w 1997 roku. Rok później Piasek postanowił, że będzie występował solo i tak też jest do dnia dzisiejszego. Od 1997 roku muzyk spróbował także, jak to jest być aktorem, grając Kacpra w serialu Złotopolscy.

Andrzej Piaseczny przez lata starał się raczej chronić swojej prywatności. Wele osób zastanawiało się na temat orientacji piosenkarza, aż w końcu doczekało się coming outu. W 2021 roku po swoich okrągłych 50. urodzinach Piasek postanowił wyjawić prawdę o swojej orientacji.

Podczas wywiadu dla "Radia Zet" piosenkarz wyznał, że jego najnowsza płyta "50/50" jest dedykowana wszystkim, także osobom LGBTQ+. Zacytował piosenkę "Miłość" i wyjawił, że sam jest homoseksualistą.

Bardzo długi czas myślałem o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem po to, żeby wzbudzić w innych ludziach sympatię. Żeby dawać przykład tolerancji i akceptacji do człowieka. Nie do geja, tylko do człowieka. Nasza rzeczywistość społeczno-polityczna zmusza do tego, aby się określać, jeśli masz inne preferencje. Tak, to jest piosenka o mnie. Mówię o tym z uśmiechem

- wyjawił Andrzej Piaseczny.