Dorota i Waldemar połączyli się w programie "Rolnik szuka żony", a nadal wzbudzają wśród fanów ciekawość. Internauci śledzą ich każdy ruch i ochoczo komentują ich wspólne zdjęcia. Niestety jest ich coraz mniej, a teraz Dorota zamieściła niepokojący wpis.

Waldemar mimo natłoku myśli w programie "Rolnik szuka żony", zdecydował się nawiązać relację z Dorotą. Para ma za sobą wspólnie spędzonego Sylwestra oraz wyjazd urodzinowy Doroty, ale w ostatnim czasie zrezygnowali z dzielenia się z fanami kadrami ze swoich spotkań. Internauci od razu zauważyli, że coś jest na rzeczy i spekulowali, że para zakończyła swój związek. Oficjalnego potwierdzenia ze strony Doroty i Waldemara nie było, jednak teraz do sieci trafił taki wpis Doroty:

Popatrz na me oczy zmęczone, jak to miasto by rano wstać. Znowu brak mi sił. Tyle na głowie znowu nie mogę zasnąć, a wszystko i tak zmieni się pył

- czytamy.