Sylwia Grzeszczak to jedna z najbardziej lubianych wokalistek w kraju. Od pewnego czasu jej utwory podbijają wszystkie listy przebojów, a fani nieustanne nucą jej kawałki. Tym razem stała się rzecz, która jest dla fanów wielkim zaskoczeniem. Takiego połączenia nikt nie mógł przewidzieć!

Reklama

Sylwia Grzeszczak nagrała duet ze Smolastym

Sylwia Grzeszczak jest w ostatnim czasie bardzo aktywna muzycznie, ale również na Instagramie. Jej najnowsze utwory cieszą się dużą popularnością wśród fanów, a dla Sylwii to wielki powód do dumy. Oczywiście fani poza kolejnymi singlami czekają na radosne wieści od Grzeszczak, w których przedstawi swojego nowego partnera. Warto zaznaczyć, że nie tak dawno Sylwia Grzeszczak pokazała się z tajemniczym mężczyzną na plaży, co podsyciło plotki. Przypominamy również, że wokalistka jakiś czas temu potwierdziła rozstanie z Liberem, jednak ich relacja pozostała pozytywna i para wciąż ze sobą pracuje.

Tym razem Sylwia Grzeszczak wprawiła fanów w totalne osłupienie, ponieważ pokazała połowę zdjęcia, na którym wyciąga rękę. W opisie jedynie napisała datę: "20.08.2024". Fani od razu połączyli fakty i weszli na profil znanego rapera- Smolastego, który zamieścił drugą połowę zdjęcia.

Tym razem to on trzyma dłoń kobiety. Internauci nie mają wątpliwości, że to zapowiedź ich najnowszego utworu. Takiego połączenia nie spodziewał się nikt!

Kurdeeee, szalejesz! Nie spodziewałam się Ciebie ze Smolastym w jednym utworze! Achhh no woooow, zaskoczyłaś! Mam nadzieję, że będzie och i ach, bo przez to złamane serducho na końcu wyczuwam jakąś emocjonalną piosenkę

OMG to będzie sztos już się nie mogę doczekać duet ze Smolastym

Brak słów! To będzie coś wielkiego

Ten rok zdecydowanie należy do Ciebie Nie możemy się doczekać - rozpisują się fani.

Smolasty ma już na swoim koncie wiele duetów. Jednym z najbardziej popularnych był ten z Dodą, który podbij listy przebojów! Niedawno światło dzienne ujrzał jego singiel w kolaboracji z Roxie Węgiel.

Zobacz także

Myślicie, że duet Sylwii Grzeszczak i Smolastego będzie wielkim hitem?

My nie możemy się już doczekać!

Reklama

Zobacz także: Sylwia Grzeszczak zaskoczyła wyznaniem. "Razem przeszliśmy przez różne momenty"