Tomasz "Niecik" Niecikowski milionerem? W nowym "Party" muzyk disco-polo, znany z hitu "Cztery osiemnastki", zdradził jak w ciągu zaledwie kilku lat udało mu się zgromadzić pokaźny majątek. Co powiedział uczestnik "Agent. Gwiazdy"?

Okazuje się, że podstawą sukcesu według Niecika jest przede wszystkim... pozytywne myślenie!

– Moje motto brzmi: „optymizm to podstawa”. Jak w coś uwierzysz, odniesiesz sukces w każdej dziedzinie. (...) Zawsze wierzyłem, że odniosę sukces. Ciężko pracowałem na to, co mam. Kiedyś nie miałem nic, dziś czuję się królem życia. Może i jestem prostym chłopakiem z Podlasia, ale wiem, co się w życiu liczy – wyznał w magazynie "Party" Tomek.