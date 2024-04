Tomasz Boruch wygrał właśnie główną nagrodę w "Milionerach". Doskonale poradził sobie z pytaniem, chociaż jak przyznał: "pewien był tylko w 90 procentach". Jego wiedza jednak go nie zawiodła, a Hubert Urbański po raz kolejny mógł wypisać czek na milion złotych. Na co milioner Tomasz Boruch przeznaczy wygraną z "Milionerów"?

Tomasz Boruch zdradził na co wyda milion z "Milionerów"

Tomasz Boruch wygrał milion w "Milionerach". To moment w programie, na który czekają wszyscy widzowie oraz marzą wszyscy uczestnicy, którym uda się dostać do programu. Tomasz Boruch jest już 7. milionerem w polskiej edycji teleturnieju i drugim w 15. edycji. Niedawno milion wygrał także Mateusz Żaboklicki. W walce o milion złotych Tomasz Boruch musiał zmierzyć się z pytaniem: W jakiej cieśninie znajdują się dwie wyspy zwane wczorajszą i jutrzejszą, które dzielą niespełna cztery km, ale aż 21 godzin różnicy czasu? Skorzystał z pomocy publiczności i ostatecznie postawił na odpowiedź: D w cieśnienie Beringa, co skutkowało główną wygraną w "Milionerach". Wiadomo już na co uczestnik przeznaczy wygrany milion.

Screen Milionerzy

Tomasz Boruch udzielił już pierwszych wywiadów po triumfie w "Milionerach". Zapytany o to, czy wie już na co wyda milion złotych odpowiedział:

Na pewno chciałbym spłacić kredyt za mieszkanie, które niedawno kupiłem. Ponadto przydałby mi się rower - zdradził w rozmowie z Dzień Dobry TVN

Część wygranej chce przeznaczyć na cele charytatywne:

Część pieniędzy chciałbym przeznaczyć na fundację bądź schronisko dla bezdomnych czy chorych zwierzaków - wyznał Tomasz Boruch

