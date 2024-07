Tomasz "Niecik" Niecikowski, uczestnik drugiej edycji programy "Agent Gwiazdy" zaprosił kamerę "Dzień Dobry TVN" na plan swojego nowego teledysku do piosenki "Mega gość" oraz... do swojego mieszkania! Co dał mu udział w programie TVN. Jak wygląda jego żona, Luiza Niecikowska oraz syn Dawid? Jakim ojcem jest Niecik? Jak wygląda typowy dzień wokalisty? Co go relaksuje? Te wszystkie odpowiedzi znajdziecie w tym materiale! Zobaczcie koniecznie!

Reklama

Zobacz także: Kinga Rusin jeszcze nigdy nie była tak wściekła: „Boże, widzisz i nie grzmisz”!

Tomasz Niecik jest agentem?!

Zobacz także