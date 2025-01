Jerzy Owsiak w ostatnich tygodniach przed 33. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy musiał zmierzyć się z atakami niektórych mediów i groźbami śmierci, które ostatecznie zostały zgłoszone na policję. Dyrygent najsłynniejszej orkiestry w Polsce nie ukrywał, że bał się o swoje życie po tym, jak otrzymywał przerażające wiadomości. Jerzy Owsiak zmaga się również z ogromnym hejtem, który co roku potęguje się przed finałem WOŚP. Teraz prezes zarządu Fundacji w rozmowie z mediami ujawnił, co przechodził w ostatnich latach i nie ukrywa, że ma już tego dość.

Na początku stycznia Jerzy Owsiak przekazał niepokojące wieści. Okazało się wówczas, że lider Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dostaje groźby śmierci. Sprawa trafiła na policję, która zatrzymała mężczyznę podejrzanego o grożenie Owsiakowi. Niestety, po jakimś czasie Jerzy Owsiak otrzymał kolejne groźby. Teraz prezes zarządu fundacji WOŚP w rozmowie z Onetem zabrał głos w sprawie gróźb i zdradził, co działo się w ostatnich latach.

Jerzy Owsiak nie ukrywa, że ma dość.

W czasach PiS, kiedy kierowaliśmy sprawę do sądu, to prawie za każdym razem, w pierwszej instancji przez te takie bite osiem lat mieliśmy odpowiedzi z sądu, że ja powinienem mieć grubą skórę. No to, moi drodzy, na słowo, że jestem hieną cmentarną, to jaką mam mieć grubą skórę? Jak nosorożec? Ja tego nie udźwignę po prostu. Pewne rzeczy przekraczają już w ogóle wszelkiego rodzaju wytrzymałość.

26 stycznia odbywa się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wszyscy, którzy wspierają Jerzego Owsiaka i akcję charytatywną, którą kieruje już od 33 lat z pewnością już zastanawiają się, czy w tym roku również padnie rekord i na koncie WOŚP pojawi się jeszcze więcej pieniędzy niż rok temu. Jerzy Owsiak podczas rozmowy z Onetem usłyszał pytanie, czy w związku ze sporym hejtem, który zazwyczaj wywołuje jeszcze większą mobilizację wśród sympatyków WOŚP, spodziewa się rekordowej zbiórki?

Może powiem trochę przewrotnie, ale nie chciałbym, żeby hejt miał na cokolwiek wpływ. Jesteś świadkiem tego, i co roku mówię to tobie i wszystkim, że nie chodzi o rekordy. Bo jeżeli nie pobijemy rekordu, to co? To czy wtedy przegrywamy? Jeżeli zbierzemy milion mniej, albo zbierzemy 10 milionów mniej, albo 100 mln mniej niż było w ostatnim Finale, to ta przegrana oznacza, że mamy zlikwidować Fundację i powiedzieć dość?

mówił w wywiadzie.