W pierwszej polsatowskiej edycji "Tańca z Gwiazdami" mogliśmy zobaczyć Tomasza Barańskiego, który partnerował Klaudii Halejcio. W kolejnej tancerz już się nie pojawił. Wszystko przez problemy z kontuzją. Przypomnijmy: Barański miał tańczyć z gwiazdami w "TzG". Teraz przeżywa dramat

Okazuje się, że kontuzja, to tak naprawdę ciężka choroba. Podczas treningów Tomasz źle się poczuł, a ból w okolicy nerek dosłownie go paraliżował. Postanowił udać się do lekarza. Wyniki USG były bardzo niepokojące - na nerce wykryto guz. Później, po biopsji, diagnoza brzmiała drastycznie: w nerce stwierdzono obecność komórek rakowych. Po usunięciu tancerz poczuł się znacznie lepiej i dziś jest w świetnej kondycji. Jak donosi "Na żywo" Tomek bał się już, nie będzie mógł spełnić swoich marzeń.

Teraz z Tatianą zmierz ku Kryształowej Kuli. Mamy nadzieję, że mu się uda.

