Przemysław Babiarz po raz pierwszy publicznie opowiedział o chorobie swojej żony Marzeny podczas pielgrzymki "VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry" w Częstochowie. Dziennikarz, który unika rozmów o życiu prywatnym, wyznał, że choroba dotknęła wcześniej jego, a teraz zmaga się z nią jego żona. Nie ujawnił jednak szczegółów dotyczących schorzenia. Babiarz dodał, że siłę do przezwyciężenia trudności czerpią z wiary w Boga.

Przemysław Babiarz po raz pierwszy ujawnił chorobę swojej żony

Przemysław Babiarz jest znany jako doświadczony komentator sportowy i dziennikarz telewizyjny, jednak jego życie prywatne było do tej pory niemal całkowicie ukryte przed mediami. Zawsze cenił sobie spokój i prywatność, dbając o to, aby rodzinne sprawy pozostały z dala od medialnych reflektorów. Dopiero podczas pielgrzymki na Jasnej Górze, w ramach wydarzenia "VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry", zdecydował się na wyjątkowe, emocjonalne wyznanie dotyczące zdrowia swojej żony.

W swoim przemówieniu Babiarz ujawnił, że jego żona, Marzena, zmaga się z poważną chorobą. To była pierwsza publiczna wzmianka o problemach zdrowotnych jego najbliższej osoby, co wzbudziło duże zainteresowanie i poruszenie wśród fanów i mediów. Były dziennikarz TVP, znany z profesjonalnego podejścia do swojej pracy, nigdy nie był osobą skłonną do publicznego opowiadania o prywatnych sprawach. Jego wyznanie na Jasnej Górze było zaskoczeniem dla wielu, ponieważ wcześniej konsekwentnie unikał rozmów o życiu osobistym. Tym razem jednak postanowił otworzyć się przed wiernymi, dzieląc się swoimi przeżyciami związanymi z chorobą żony.

Choroba najpierw dotknęła mnie, a teraz dotyka moją żonę. Jednak wierzę, że przejdziemy przez to mocniejsi. Jesteśmy tacy, dzięki obecności Pana Boga w naszym życiu powiedział Przemysław Babiarz podczas pielgrzymki 'VIII Męskie Oblężenie Jasnej Góry'

fot. Grąbczewski/AKPA

Przemysław Babiarz nie podał dokładnych szczegółów dotyczących choroby swojej żony, ale jego wypowiedź jasno wskazywała, że ich rodzina przechodzi przez wyjątkowo trudny okres. Choroba, która dotknęła najpierw jego, a później żonę, była dla nich ogromnym wyzwaniem. Babiarz zaznaczył, że zmaganie się z przeciwnościami losu nie było łatwe, ale podkreślił, że to właśnie wsparcie najbliższych i głęboka wiara pomogły im przetrwać najcięższe momenty. Babiarz w swoim wystąpieniu wyraźnie zaznaczył, że zarówno on, jak i jego żona, starają się wspierać nawzajem i znaleźć siłę do walki z przeciwnościami. Ich relacja, oparta na wzajemnym zrozumieniu i miłości, stała się fundamentem, na którym opierają się w najtrudniejszych chwilach. Pomimo braku konkretnych informacji o rodzaju choroby, widać było, że to dla nich obojga ogromny ciężar.

Podczas swojego przemówienia na Jasnej Górze, Przemysław Babiarz otwarcie mówił o tym, jak dużą rolę w jego życiu odgrywa wiara w Boga. Zarówno on, jak i jego żona, czerpią siłę do walki z chorobą właśnie z religii. To modlitwa i zaufanie do Boga dają im nadzieję i otuchę w najtrudniejszych chwilach. Babiarz podkreślił, że ich życie duchowe pomaga im nie tylko radzić sobie z codziennymi trudnościami, ale także odnaleźć sens w cierpieniu. W jego wypowiedzi wyraźnie przebijała głęboka wiara, która daje im siłę do przezwyciężenia przeciwności losu. To dzięki wierze w Boską opatrzność dziennikarz i jego żona znajdują ukojenie w najtrudniejszych momentach.

Małżonkowie mogą mieć różne charaktery i zainteresowania, ale jeśli jest między nimi porozumienie, to wszystko da się pogodzić. Z Marzenką nie tylko bardzo się kochamy, ale mamy ten sam system wartości. To kobieta na całe życie. Gdyby jej kiedyś zabrakło, nie szukałbym żadnej innej. Wierzę, że po tamtej stronie będzie nam dane być razem mówił w rozmowie z miesięcznikiem 'Ludzie i wiara'

fot. Niemiec/AKPA

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Przemysław Babiarz otwarcie mówi o roli religii w swoim życiu. Wcześniej wspominał o swojej duchowej drodze, ale nigdy wcześniej nie mówił tak szczegółowo o prywatnych problemach. Tym razem jednak poczuł, że jego wyznanie może nie tylko pomóc mu osobiście, ale także dodać otuchy innym, którzy zmagają się z podobnymi trudnościami.

Żonie Przemysława Babiarze życzymy dużo zdrowia.

