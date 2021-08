Wersow i Friz oficjalnie ogłosili zaręczyny! Fani pospieszyli z gratulacjami

Karol "Friz" Wiśniewski i Igor Walaszek to najgorętsze nazwiska młodego pokolenia! Obaj pochodzą z Krakowa i spotkają się dziś u Kuby Wojewódzkiego: Młodość to kompetencja👈🏆 Kiedy Król TVN spotyka Króla Internetu a obaj spotykają Największy męski głos ostatnich lat... ⚠️🎼💻🎬 - zapowiedział ich Wojewódzki Kim jest i na czym dorobił się najpopularniejszy twórca Youtube w Polsce? Poznajcie też jeden z niezwykłych głosów 11. edycji Męskiego Grania. Zobacz także: Karol "Friz" Wiśniewski wielkim zwycięzcą plebiscytu na Gwiazdę Young Party.pl! Za to kochają go fani! Karol Wiśniewski "Friz" rządzi w internecie Tego 24-latka z Krakowa znają wszyscy nastolatkowie! Karol Wiśniewski zbudował największy w Polsce fanbase, który pokochał jego twórczość w sieci. Friz zaczynał jeszcze jako nastolatek. Początkowo skupiał się na grach, popularność przyniosła mu jednak konkretna - Pokemon Go. Jak sam stwierdził w jednym z wywiadów, kilka stówek pożyczone od siostry i zainwestowane w niewinny rozwój kanału było jego małym krokiem ku karierze w sieci. Jeszcze wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że będzie dyktował trendy w całym kraju. Z czasem gry ustąpiły miejsca lifestyle'owi, a Friz rozwijał swoją karierę dalej. Do pracy nad jego pomysłami dołączyli przyjaciele. Dziś to aż 11 osób, które tworzą najpopularniejszą w Polsce "ekipę" i mało który nastolatek nie będzie znał ich nazwisk. Na tę chwilę kanał Friza na Youtubie obserwuje 4,14 mln osób, a jego filmy wygenerowały ponad 1 558 000 000 wyświetleń! Warto wspomnieć, że ogromna część dorobku Friza została jego decyzją usunięta z kanału, w efekcie czego ubyło ponad 200...