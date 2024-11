Wersow pochwaliła się mieszkaniem, które kupiła rok temu. "Ono tak sobie stało i stało i czekało"

Weronika Sowa, jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, postawiła zainwestować w nowe mieszkanie. Nowe lokum, choć jeszcze w stanie surowym, jest dla niej symbolem ciężkiej pracy i osiągniętego sukcesu. Jak sama przyznała, zakup mieszkania to spełnienie jednego z jej życiowych marzeń. Influencerka dodała jednak, że mimo iż kupiła je rok temu, nie zaglądała do niego zbyt często.

Weronika Sowa cieszy się dużą popularnością w świecie social mediów. Tym razem influencerka zaskoczyła swoich fanów nowym projektem – inwestycją w nieruchomości. Na swoim kanale na Youtubie zdradziła, że zakupiła luksusowy apartament. Jej nowe gniazdko ma powierzchnię ok. 80 m² i znajduje się na jednym z nowych osiedli w Krakowie. To przestronne mieszkanie oferuje wyjątkowy widok na Wawel.

Jak zdradziła influencerka, jej decyzja o zakupie mieszkania nie była spontaniczna. Swoje kroki skierowała na rynek nieruchomości, uznając go za stabilny sposób na inwestowanie pieniędzy. Wersow podkreśliła, że planuje wynająć mieszkanie, co pomoże jej generować regularny dochód pasywny. Apartament, dzięki swojej lokalizacji i wysokim standardom, może przyciągnąć osoby poszukujące luksusowych nieruchomości. Weronika Sowa, mimo że nieruchomość nabyła rok temu, nie znalazła dotychczas czasu na wykończenie i dopiero teraz postanowiła tym się zająć.

Przyjechałam do mojego mieszkanka, które kupiłam rok temu (...) I ono tak sobie stało i stało i czekało na wykończenie. Wreszcie się wzięłam za wykończenie, dopiero teraz, bo w końcu znalazłam odpowiedniego projektanta i stwierdziłam, że wreszcie mam wystarczająco czasu, żeby się tym zająć.

Ukochana Karola "Friza" Wiśniewskiego zdradziła, że już lada moment rozpoczną się prace remontowe w jej nowym gniazdku.

Niebawem zaczynają się prace i wreszcie będzie do zamieszkania (...) Oczywiście nie dla mnie, będę to mieszkanie wynajmowała, ale bardzo się cieszę, że to jest mój sposób na ulokowanie pieniędzy. Żeby mieć coś stałego i zainwestować w jakąś nieruchomość.

