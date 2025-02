W ostatnim czasie w polskich mediach pojawiła się afera związana z Marianną Schreiber i Agnieszką Kaczorowską, uczestniczkami programu "Królowa przetrwania". Marianna Schreiber opublikowała na swoim profilu na Instagramie odręczne notatki, które, jak twierdzi, pochodzą z planu programu i sugerują istnienie bliskiej relacji między Agnieszką Kaczorowską a członkiem ekipy produkcyjnej. Notatki te zawierają czułe zwroty, takie jak "Też czuję ekscytację, napięcie, kiedy jesteś w pobliżu" czy "Wyobraź sobie teraz mnie obok siebie".

Marianna Schreiber w rozmowie z reporterem Party.pl opowiedziała szczegóły dotyczące publikacji notatek, przez którą wybuchła niemała afera. Porównała to do jazdy po alkoholu. Zdradziła, że winna jest osoba jeżdżąca, a nie policja, która złapała tę osobę.

Pretensje powinny być do osoby, która to zrobiła i doprowadziła do takiej sytuacji, która się wydarzyła

powiedziała Marianna Schreiber.