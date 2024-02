Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor często dzielą się z followersami swoim życiem prywatnym za pomocą Instagrama. Mają za sobą rzeszę fanów, którzy chętnie oglądają ich filmiki, często humorystyczne. Tym razem do sieci trafiło niepokojące nagranie, na którym niebieskie światła policji. Za jakie wykroczenie para wpadła w ręce policji?

Reklama

Koroniewska i Dowbor na niepokojącym nagraniu

Joanna Koroniewska w niedzielne po południe podzieliła się nagraniem z samochodu. Koroniewska tym razem była w roli pasażera, natomiast Maciej Dowbor siedział na miejscu kierowcy. Okazało się, że podczas ich niedzielnej przejażdżki natknęli się na policję, która postanowiła ukarać Macieja mandatem. Wyraźnie zdziwiony Maciej oraz rozbawiona Joanna dodali nagranie w formie rolki na Instagramie, dodając podpis:

Kiedy w jedno niedzielne popołudnie najpierw zasilasz budżet państwa, ale z drugiej strony wydziedziczysz córkę, więc w sumie jesteś na plusie

Zobacz także: Maciej Dowbor rozczarował Joannę Koroniewską w ważnym dniu? „Ma przechlapane”

Małżeństwo zostało zatrzymane przez policję, ale okoliczności nie są znane odbiorcom. W opisie pod rolką para zachęciła internautów do zgadywania, za co Maciej Dowbor dostał mandat:

Zgadnijcie za co ?? I pomyśleć, że przez ostatnie 5 lat nie złapałem nawet jednego najdrobniejszego punkciku - czytamy pod nagraniem.

Wyraźnie rozbawiona sytuacją Joanna Koroniewska zwróciła się do męża, żeby podzielił się z internautami, za co policja postanowiła go ukarać, ale ten wyraźnie przygnębiony powiedział tylko:

Zobacz także

To nie ja miałem prowadzić

Głos w sprawie zabrała również córka Joanny i Macieja, która siedziała na tylnym siedzeniu, krzycząc:

Mandat! Mandat!

@joannakoroniewska

Koroniewska i Dowbor postawili na humorystyczny wydźwięk nagrania, który internauci dobrze znają z innych ich filmów na Instagramie. Wygląda na to, że mandat nie popsuł im nastrojów i niedziela zakończyła się dla nich dobrze.

Reklama

Zobacz także: Wpadka w TVP. Przypadkowo ogłoszono reprezentanta Polski na Eurowizję