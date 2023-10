Po tym, jak Katarzyna Dowbor została zwolniona z Polsatu, najbliżsi dziennikarki nie kryli wsparcia dla niej. Syn dotychczasowej prowadzącej "Nasz nowy dom", Maciej Dowbor, rozważał nawet solidarne odejście ze stacji, a Joanna Koroniewska dopingowała teściową w rozwoju dalszej kariery. Teraz w rozmowie z Party.pl Joanna Koroniewska nawiązała do tematu zakończenia przez Polsat współpracy z Katarzyną Dowbor i opowiedziała o funkcji, jaką - jej zdaniem - pełni telewizja w dzisiejszych czasach.

Zwolnienie Katarzyny Dowbor z Polsatu wywołało pod koniec maja istną burzę w sieci. Fani prezenterki nie kryli rozczarowania decyzją władz stacji, a nawet domagali się przywrócenia prowadzącej "Nasz nowy dom". Zmiany okazały się jednak nieuchronne, a nową prowadzącą "Nasz nowy dom" została Elżbieta Romanowska. Na szczęście, Katarzyna Dowbor mogła liczyć na wsparcie bliskich w trudnej sytuacji - murem za nią stanęli syn i synowa - Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska.

Teraz w rozmowie z Party.pl Joanna Koroniewska nawiązała do sytuacji, jaka spotkała jej teściową, Katarzynę Dowbor i wprost przyznała, że rola telewizji w obecnym świecie nie jest decydująca, a wręcz przeciwnie - pierwszeństwo mają inne media i formy zawodowej aktywności.

- To jest (Katarzyna Dowbor - przyp. red.) po prostu kobieta nie do zdarcia, to jest kobieta z żelaza, ona sobie poradzi w ten czy inny sposób i już wiem, że sobie radzi (...). Telewizja jest w tej chwili dodatkiem - przyznała Joanna Koroniewska dla Party.pl.