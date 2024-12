O tej dwójce kolorowa prasa regularnie się rozpisuje. Związek Cichopek i Kurzajewskiego był dla wszystkim sporym zaskoczeniem i nie od początku cieszył się aprobatą ze strony opinii publicznej. Z czasem jednak nastawienie odbiorców zaczęło ulegać diametralnej zmianie i dziś im kibicują, co zakochani wyraźnie doceniają, dzieląc się na forum smaczkami ze swojego życia prywatnego i zawodowego. Teraz potwierdzili plotki, które w ostatnim czasie krążyły w mediach! Fani wpadli w euforię.

A jednak to prawda, Kasia Cichopek i Maciek Kurzajewski potwierdzili domysły

Na początku tego roku Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski przeżyli niełatwy czas, gdy w jednej chwili, podobnie jak pozostali prowadzący, zostali zwolnieni z "Pytania na śniadanie". Na otarcie łez pospieszył jednak w ich kierunku Polsat, który planował wystartować w własnym formatem śniadaniowym, a rolę gospodarzy zaproponował właśnie znanej parze. Chociaż Kasia nadal gra u konkurencji w "M jak miłość", nie wahali się długo i tak więc już od kilku miesięcy zasiadają na kanapie w "Halo tu Polsat".

Dopiero ostatnio na jaw wyszło, że nowa praca nie była jedyną rewolucją w ich życiu, ponieważ długo ukrywali przed światem wiadomość, że są w trakcie remontowania pierwszego wspólnego domu, do którego przeprowadzą się w przyszłym roku! Nowina zbiegła się w czasie z przepowiednią wróżki, która zapowiedziała aktorce, że w 2025 roku zmieni lokalizację. Ta sama wróżka przedstawiła również parze przepowiednię dotyczącą pracy, twierdząc, że w kolejnych miesiącach czeka ich nowe wyzwanie, w które wspólnie się zaangażują!

(Czeka was - przyp. red.) dużo pracy. Jeszcze drugie zajęcie dodatkowe... oprócz ''Halo tu Polsat'' będzie jakiś dodatkowy program, jakieś dodatkowe przedsięwzięcie, które również będziecie prowadzić razem. Być może już niedługo zobaczymy was w jakimś nowym show, które będziecie prowadzić razem

Raptem kilka dni później Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili za pośrednictwem Instagrama, że wróżka znów miała rację! Opublikowali wymowne ujęcia z sesji zdjęciowej, zapowiadając dumnie:

Święta tuż tuż, a tu idzie nowe

W opisie oznaczyli również Polsat, nie pozostawiając najmniejszych złudzeń, że nowy projekt jest związany właśnie z tą stacją. Póki co jednak nie zdradzili żadnych szczegółów, dlatego nie wiadomo, w czym tak właściwie tym razem będziemy mogli ich zobaczyć. Fani i tak wpadli w ogromny zachwyt, zasypując ulubioną parę słowami wsparcia.

Wspaniale

Ale super! Piękną parą jesteście i uwielbiam was w ''Halo tu Polsat''

Mogłabym oglądać i oglądać. Przepiękne ujęcia

To kolejny wyjątkowy powód do radości dla pary, bo również 16 grudnia Kasia Cichopek poinformowała o urodzinach córki. Helenka skończyła 11. lat i oficjalnie wkroczyła w wiek nastoletni, co wyraźnie poruszyło jej mamę.

