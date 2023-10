Tego można było się spodziewać. Doda pochwaliła się świetnymi wynikami sprzedaży nowej płyty "Aquaria" - płyta w pierwszym tygodniu zajęła trzecie miejsce wśród najchętniej kupowanych krążków w Polsce. Wyżej notowane są tylko nowe albumy Dawida Podsiadły oraz rapera Kali. Ale to nie wszystko. Jak pisze sama Doda: Przez 20 lat nie miałam takiej sytuacji w karierze. O co chodzi? Doda i sukces nowej płyty Wokalistka jeszcze przed premierą płyty "Aquaria" dowiedziała się, że ma ona status złotej. Podczas wywiadu na żywo Doda nie potrafiła powstrzymać łez. Zaraz potem ruszyła z wielką promocją albumu - spotkanie z fanami w Empiku, seria wywiadów, występ w "Tańcu z Gwiazdami" - to wszystko sprawiło, że nowy album Dody cieszy się naprawdę wielkim zainteresowaniem. Właśnie trafił na trzecie miejsce najchętniej kupowanych płyt w Polsce. Pierwsze miejsce zajął Dawid Podsiadło i jego album "Lata dwudzieste" (tu niespodzianki nie ma - Podsiadło w ciągu kilku minut sprzedał ponad 80 tysięcy biletów na swój koncert ), kolejne zaś raper Kali. Ale to nie wszystko. Wraz z "Aquarią" na rynku pojawiły się reedycje platynowych albumów Dody - "Diamond Bitch" z 2007 roku oraz "Siedem pokus głównych" z 2011 roku. Oba również trafiły na listę: Przez 20 lat nie miałam takiej sytuacji w karierze. Opublikowano właśnie listę 50 najlepiej sprzedających się albumów w Polsce w okresie 21-27 października. „Aquaria”, zadebiutowała na 3. miejscu podium, tuż za Dawidem Podsiadło oraz raperem Kali, a przed najnowszym krążkiem Taylor Swift. Jest to najwyższa pozycja dla mnie na liście od 2007 roku (“Diamond Bitch”)🌙❤️Co więcej – na liście znalazły się dwa inne moje albumy– na miejscu 22. znalazło się “7 Pokus Głównych”, a na 25....