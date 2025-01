Julia von Stein szczerze o swoim nowym partnerze. Dlaczego do tej pory go nie pokazała i czy planuje to zmienić? W szczerym wyznaniu wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się ukrywać ukochanego.

Reklama

Julia von Stein o partnerze. Dlaczego go nie pokazuje?

Julia von Stein nie miała łatwo w życiu miłosnym. Niedawno przyznała, że jeden z byłych partnerów zgotował jej piekło. Mimo wszystko nie przestała marzyć o miłości. Od niedawna nie ukrywa, że znowu jest zakochana. Zdjęcia z nowym partnerem pojawiały się w sieci, sama Julia również czasami pokazuje miłosne kadry, jednak do tej pory nie zdecydowała się ujawnić personaliów partnera ani publicznie pokazać jego twarzy. W rozmowie z Party.pl, przyznała dlaczego:

Natomiast nie chcę później głupich sytuacji, które niestety miały miejsce w przeszłości, że ktoś robi - dzisiaj mamy sztuczną inteligencję - i dostawać zdjęcia mojego partnera, że leży z inną kobietą w łóżku, co będzie totalnie zmyślony, sfabrykowane, ale do takich sytuacji dochodziło, dlatego jego twarz jest zablurowana i mam nadzieję, że jeszcze długo będzie. Po ślubie przestanie - śmiała się.

Julia von Stein: "Cokolwiek bym nie zrobiła w życiu i tak będzie, że to dzięki tacie"

Julia von Stein w swoim marzeniach nie tylko wskazuje partnerską miłość, ale także dom, nad którego kupnem się zastanawia. O swoich życiowych celach mówi:

Cel jest chyba wydorośleć, chyba w końcu z tej córeczki tatusia być taką prawdziwą kobietą, która jest zadowolona z siebie i sama buduje swój kapitał, swoją przyszłość, chociaż wiem, że cokolwiek bym nie zrobiła w życiu i tak zawsze będzie, że jest to dzięki mojemu tacie ale trudno ja się do tego już przyzwyczaiłam.

Cały wywiad dostępny poniżej.

Reklama

Zobacz także: Julia von Stein ostro o Ukraińcach w Polsce: "Dla Polaków nie ma mieszkań socjalnych, dla Ukraińców są"