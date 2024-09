Chociaż na co dzień uchodzi za osobę niezwykle szczerą, bezpośrednią i pewną siebie, dla której nie ma tematów tabu, tak osobistych wyzwań jej fani zupełnie się nie spodziewali. W najnowszym wywiadzie Julia von Stein opowiedziała nie tylko o prywatnych problemach, ale i porażających myślach, jakie pojawiły się w jej głowie.

Julia von Stein nie chciała dłużej żyć?

Polskiej widowni dała się poznać najpierw za sprawą "Królowych życia", a następnie "Diabelnie boskich". W show występuje wraz ze swoimi rodzicami, a fani niekiedy z niedowierzaniem obserwują szalone perypetie z ich życia. Wydawać by się jednak mogło, że Julia von Stein wiedzie wystawne życie pełne spełnienia.

Ona sama otwarcie mówi o pieniądzach i nie ukrywa, że lubuje się w luksusie. Nigdy jednak nie ukrywała, że jest coś, czego pieniądze nie są w stanie jej zastąpić - rodzina, o której zbudowaniu marzy. Julia nie ma mimo to szczęścia w miłości, a w najnowszym wywiadzie dla Żurnalisty wyznała, że jeden z byłych partnerów zgotował jej piekło!

screen youtube.com Julia voin Stein

To zresztą kropla w morzu druzgoczących przeżyć w życiu 27-latki. Żurnalista postanowił zapytać więc ją wprost, czy zdarzyło jej się mieć myśli samobójcze. Julia nie tylko odpowiedziała twierdząco, ale i wyjawiła, że ostatnim razem takowe pojawiły się w jej głowie zaledwie dzień przed wywiadem!

Ludzie myślą, że pieniędzmi możesz kupić szczęście. Nie możesz!

YouTube@Żurnalista

Julia von Stein wyznała, że od lat jedna kwestia nie daje jej spokoju - wciąż nie udało jej się znaleźć odpowiedniego partnera i założyć z nim rodziny, a to jest jej największe marzenie. Przyznała, że gdyby tylko pieniądze byłyby w stanie jej to zapewnić, bez wahania by się zdecydowała.

Jakby można było kupić pieniędzmi szczęście, to kupiłabym męża i dziecko. Jeżdżenie jakimkolwiek zajebi*tym samochodem, mieszkanie w jak najlepszych apartamentach i domach nie da ci szczęścia - dodała.

Przy okazji tak osobistego wyznania Julia nie była w stanie powstrzymać łez.

