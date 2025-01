Julia von Stein była gwiazdą "Królowych życia" i "Diabelnie boskich". Niestety to już koniec jej dotychczasowej przygody z telewizją. Celebrytka jednak doskonale radzi sobie na własnych warunkach i prowadzi kanał na Youtubie, gdzie dzieli się nowinkami ze swojego życia. Spotkaliśmy ją przy okazji premiery filmu "Putin" Patryka Vegi. Gwiazda przy okazji wypowiedziała się na temat sytuacji Ukraińców w Polsce.

Julia von Stein słynie z tego, że nie boi się wyrażać własnego, nawet tego kontrowersyjnego, zdania. W ostatnim wywiadzie poruszyła temat Ukraińców w Polsce a także tego jak zmieniło się podejście do imigrantów u wielu Polaków:

Julia von Stein podkreśla, że jest za pomocą potrzebującym sąsiadom, ale dodaje, że "żeby pomagać, też nas musi być na to stać". W wywiadzie z Party.pl podkreśla: