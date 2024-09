Julia von Stein nieraz opowiadała o tym, że nie ma szczęścia w miłości. Celebrytka podkreślała zawsze, że chciałaby się zakochać, ale do tej pory nie znalazła tego jedynego. Teraz w rozmowie z Żurnalistą przyznała, że status materialny jej partnera nie ma dla niej znaczenia. Najważniejsze jest dla niej, żeby jej nie okradał i nie bił. W poszukiwaniu miłości 27-latka zdecydowała się również na związek z 60-letnim mężczyzną. Jak go wspomina?

Ostatnio Julia von Stein, która zyskała popularność dzięki "Diabelnie boskich" nie daje o sobie zapomnieć. Celebrytka założyła własny kanał na YouTubie, w którym opowiada o swoim życiu. Pierwszy odcinek pod tytułem "Teraz będę śpiewała" ma już prawie pół miliona wyświetleń. Ostatnio również 27-latka pojawiła się u Żurnalisty, gdzie opowiedziała o relacjach ze swoją rodziną czy mężczyznami. Nie zabrakło również kontrowersji — Julia von Stein gorzko podsumowała Dagmarę Kaźmierską i odniosła się do swoich słów, że kiedyś darzyła ją sympatią. To jednak niejedyne szokujące wyznanie gwiazdy.

W rozmowie z Żurnalistą Julia von Stein opowiedziała również o swojej relacjach z mężczyznami. Celebrytka trafiała na mężczyzn, którzy ją okradali, a niektórzy nawet bili. Celebrytka zdradziła, czego doświadczyła w przeszłości i jak była traktowana. Znosiła naprawdę wiele.

Naprawdę się obwiniałaś za to, że cię bił? I jak człowiek się za to obwinia?

Naprawdę się obwiniałaś za to, że cię bił? I jak człowiek się za to obwinia?

Że go wyprowadziłam z równowagi, że są problemy na inwestycjach i on po prostu tak daje upust swoim emocjom. Można bić i bić... To ja byłam to ''bić, bić''. Katować. Tak, że nie chodziłam. Tak że pracownik mnie podnosił z łóżka. W tajemnicy przed nim, bo by mnie chyba zabił ten człowiek, gdyby się dowiedział, że pracownik był w moim domu

wyznała Julia von Stein.