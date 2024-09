Choć wydają się tak od siebie różne, połączyły siły! Janachowska - prawdziwa ekspertka w zakresie ślubów, Julia - szalona bohaterka reality show. Jest jednak coś, co je łączy... obie kochają luksus. Jak pokazał najnowszy film, szybko nawiązały ze sobą nić porozumienia.

Julię von Stein poznaliśmy za sprawą reality show "Królowe życia", a obecnie widzowie mogą oglądać ją w "Diabelnie boskich", gdzie pokazuje swoje szalone, rodzinne życie. 28-latka niewątpliwie wyróżnia się na tle pozostałych bohaterek, czym szybko zaskarbiła sobie sympatię odbiorców. Oprócz tego prowadzi swój profil na Instagramie, a od niedawna również kanał na YouTube!

Izabela Janachowska z kolei to znana w show-biznesie od lat milionerka, ekspertka w zakresie ślubów. Poprowadziła już kilka formatów o tej tematyce i również prowadzi kanał na YouTube. Zamieszcza tam nie tylko vlogi z życia codziennego, ale i wywiady z popularnymi parami. Często także pokazuje wizyty celebrytek w jej Concept Store, którym pomaga znaleźć idealną kreację. Kto by się spodziewał, że Julia i Izabela połączą siły... miały do tego ważny powód!

W najnowszym swoim vlogu Julia von Stein pokazała m.in. kolejne rodzinne perypetie, a także wizytę w salonie z sukniami, w którym poszukiwała kreacji na ślub babci! Ten co prawda odbył się w lipcu tego roku, ale jak widać, 28-latka mimo opóźnienia postanowiła podzielić się z fanami tak ważnym momentem. Jak się okazało, stroju szukała u... Izabeli Janachowskiej! Na miejscu pojawiła się nawet sama właścicielka i wsparła Julię w wyborze.

Choć Julia i Iza wydają się tak różne, od razu złapały wspólny język. Nie brakowało śmiechu i żarcików, a nawet pojawiły się bardziej osobiste tematy podczas rozmowy. Janachowska postanowiła dopytać 28-latkę, jak ona wyobrażałaby sobie swój ślub. Wówczas usłyszała:

W odpowiedzi Iza Janachowska wyznała, że sama nigdy nie marzyła o rodzinie, a nawet ślubie.