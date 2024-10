Julia von Stein próbowała przeżyć dzień za 100 zł. W komentarzach afera, nie dziwię się

Julia von Stein postanowiła poddać się „nietypowemu” dla siebie wyzwaniu i spróbować przeżyć dzień za 1oo zł. To co pokazała w mediach społecznościowych nie spodobało się internautom, którzy nie szczędzili jej gorzkich słów:

(...) są ludzie, którzy mają mniej niż te 100 na dzień i jeszcze muszą za to dzieci wyżywić. Zastanów się dziewczyno, co ty mówisz

Julia Von Stein i 100 zł na cały dzień. W sieci burza, która mnie nie dziwi

Julia von Stein obecnie mieszka w wartym 5 milionów apartamencie w Cosmopolitanie w Warszawie. Jednak jak stwierdziła, mieszkanie przestaje być dla niej wystarczające, dlatego namówiła ojca na wizytę w Konstancinie-Jeziornej, gdzie oglądali warte kilkanaście milionów posiadłości.

Ty masz do mnie pretensje, że szukam domu za miliony, ale przepraszam... To ty wychowałeś żmiję. Ja w życiu już bym nie dała rady mieszkać na 30 m2. Co, może jeszcze za 100 złotych miałabym przeżyć? - sprzeczała się z ojcem.

Operator postanowił jednak podłapać tę wymianę zdań i postawić Julię von Stein przed nie lada dla niej wyzwaniem:

Bierzesz stówę i masz przeżyć za to dobę. 24 godziny. Zrobić zakupy i dostać się do domu

Sama byłam ciekawa, jak jej pójdzie. Celebrytce jednak nie do końca spodobał się jej ten pomysł:

Stop. Ja za te pieniążki, to jest i mało i dużo, ale ja za to nie zatankuję nawet samochodu, żeby wrócić do domu

Okazało się jednak, że Julia von Stein musi zapomnieć o swoim samochodzie, a do domu dostać się komunikacją miejską. Okazało się, że to zadanie przerosło gwiazdę „Diabelnie boskich”:

Pierwsza rzecz - nikt mi nie powiedział gdzie ja mam kupić bilet i podjęłam próbę, ale się nie udało. Przekalkulowałam to, że jeżeli mam się tłuc autobusem tyle kilometrów, jeżeli jest upał, ja nie mam biletu i zapłacę mandat i jeszcze mam ugotować obiad, to na ten mandat zapewne by mi zabrakło pieniędzy, więc dojechałam komfortowo taksówką hahaha.

W taki sposób Julia von Stein wydała już 79 zł ze swojego 100 zł budżetu. Następnie zmierzyła się z zakupami spożywczymi. Julia von Stein postawiła m. in. na ser z promocji, mleko czy budyń, ostatecznie zamieniając ten ostatni na wersję błyskawiczną, którą można zrobić z wodą.

Jednak to co przedstawiła w sieci nie do końca spodobało się widzom, którzy nie szczędzili jej wymownych komentarzy, zwracając uwagę na to, że wielu ludzi naprawdę musi liczyć się z takim budżetem na dzień, jednocześnie nie myśląc tylko o sobie:

Przeżyj jak emeryt za 1645 zł z opłatami światło, gaz, czynsz — to się dzieje realnie

To życie za stówę było tak żałosne, że głowa mała (tak tak wiem nie mam dystansu) świat zdebilał promując tak infantylne osoby ale takie czasy

''Nie przeżyję dnia za 100zl'' są ludzie którzy mają mniej niż te 100 na dzień i jeszcze muszą za to dzieci wyżywić... Zastanów się dziewczyno, co ty mówisz - pisali pod jej nowym filmem.

A Wy jak oceniacie „eksperyment” Julii von Stein?

