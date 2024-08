Julia Von Stein zyskała liczne grono fanów podczas programu "Diabelnie Boskie" na antenie TTV. Internauci bacznie obserwują ją w mediach społecznościowych, gdzie celebrytka relacjonuje swoje życie. Niestety, nie zawsze jest kolorowo. Tym razem cała we łzach zadzwoniła do swojego taty, a następnie zwróciła się do fanów. Sprawdźcie szczegóły.

Julia Von Stein cała we łzach zwróciła się do fanów

Julia Von Stein nigdy nie kryła, że stać ją na niemalże wszystko. Nie bez powodu zakupiła apartament w jednym z najdroższych budynków w Warszawie, z którego relacjonuje swoje życie. Niedawno nie kryła złości spowodowanej niedociągnięciami w jej mieszkaniu, a teraz cała we łzach zwróciła się do fanów.

W jednym z wywiadów Julia Von Stein wyznała, że jedyne o czym marzy to dom, rodzina, dziecko i spokój ducha. Niestety, na ten moment gwiazda TTV jest singielką, niezwykle mocno związaną ze swoimi rodzicami. Teraz zadzwoniła do taty i opowiedziała mu o swoim problemie. Nie ukrywała, że to był dla niej ciężki dzień.

Dzwonię do taty i mówię- tato, ja mam za tydzień wywiad u Żurnalisty, a ja nie mam ani ubrania, ani nie mam włosów zrobionych(...) Uspokoił mnie, ale nie mam siły już płakać. Ja o niczym tak nie marzę, jak to, żeby się skończył dzisiejszy dzień! - wyjawiła zapłakana Julia Von Stein.

@julia_von_stein

Dodatkowo Julia Von Stein wyjawiła, że boli ją fakt, że nie ma w jej życiu "normalności" i kolejny raz podkreśliła, że marzy o rodzinie i stabilności.

Wiecie za co nienawidzę swojego życia? We wszystkim mi się uda, wszystko kupię, wszystko załatwię, ale jest jeden aspekt mojego życia, na który nie mam wpływu

Okazuje się, że Julia Von Stein zazdrości ludziom ich życia, które jest pełne miłości.

Skąd jest to fatum nade mną? Uwierzcie mi... kiedy słyszę, że ktoś zazdrości mi mojego życia to nawet nie wiecie jak bardzo to ja Wam zazdroszczę - wyjawiła Julia.

@julia_von_stein

Ostatnio Julia Von Stein zapytała swoich fanów, gdzie może znaleźć prawdziwą miłość. Jednak ma pewne warunki, jakie jej przyszły mąż musi spełniać:

Gdzie mam znaleźć męża? Żeby był zrównoważony psychicznie, bez psychicznych byłych, bez dzieci(...) musi akceptować Łukasza, musi zrozumieć moją miłość do mojego ojca , że mój ojciec jest dla mnie BARDZO ważny - mówiła wówczas Von Stein.

Pozostaje nam życzyć Julii spokoju ducha i radosnych dni.

