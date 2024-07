Edyta Górniak ciągle poszukuje współpracowników, którzy sprostają jej wymaganiom i pomogą osiągnąć sukces o jakim marzy. Jedno jest jednak pewne, Górniak nie może liczyć na wsparcie osób, które kiedyś do siebie zraziła. Do tego grona należy Robert Kozyra, który coraz częściej krytykuje piosenkarkę i jej twórczość.

Na szczęście nie wszyscy odwrócili się od gwiazdy. Okazuje się, że Górniak może liczyć na pomoc ze strony Niny Terentiew, która jest zachwycona talentem piosenkarki.

- Edyta ma wielką duszę i wielki głos. Jest nieźle pokręconą osobą, ale gdybym była jej przyjaciółką, to pewnie wiele rzeczy bym jej doradziła, ale ona jest bardzo nieufna- zdradziła w rozmowie z magazynem „Świat i Ludzie” Nina Terentiew.

Myślicie, że Edyta skorzysta z szansy i przyjmie pomoc jaką może zaoferować jej dyrektor programowa Polsatu, Nina Terentiew?

