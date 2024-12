Za nami pierwsza edycja Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. Uczestnicy wydarzenia przez kilka dni mogli oglądać serialow e nowości, odświeżać ulubione klasyki oraz spotkać się z twórcami. Impreza zakończyła się rozdaniem nagród dla najlepszych produkcji 2024 roku. Decyzją jury, w skład którego wchodzili Danna Stern, David Caffrey, Gaia Weiss oraz Pam Roberts, główne wyróżnienie otrzymał serial „Infamia” w reżyserii Anny Maliszewskiej oraz Kuby Czekaja. Dodatkowo tytuł zgarnął jeszcze dwie inne statuetki. Widzowie hit Netfliksa porównują do głośnej i kontrowersyjnej „Euforii”, w której występują takie gwiazdy jak Sydney Sweeney, Zendaya oraz Jacob Elordi. Jeśli jeszcze nie widzieliście najlepszego polskiego serialu tego roku, możecie już dzisiaj nadrobić zaległości.

Reklama

„Infamia” najlepszym polskim serialem 2024 roku. To hit Netfliksa

Twórcy „Infamii” mieli swoje święto na zakończenie Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon. Produkcja zgarnęła główną nagrodę, ale również wyróżnienie za najlepszą rolę żeńską, które odebrała Zofia Jastrzębska, a także najlepszy scenariusz – statuetka powędrowała do Dany Łukasińskiej, Anny Maliszewskiej oraz Julity Olszewskiej. To chyba wystarczający powód, by zobaczyć hit Netfliksa.

„Infamia” jest opowieścią o nastoletniej Romce, która jest rozdarta między dwoma światami. Po latach spędzonych za granicą Gita wraca do Polski i próbuje pogodzić życie w tradycyjnej społeczności romskiej oraz realiami współczesnego miasta. Dziewczyna zderza się z regułami krewnych, chcąc odszukać własną tożsamość.

Marzeniem Gity jest kariera w branży muzycznej. To natomiast nie bardzo podoba się jej rodzinie i pozostałym członkom społeczności. Zwłaszcza że czeka ją zaaranżowane małżeństwo z należącym do bogatej rodziny Jankiem. To rodzi coraz więcej napięć i konfliktów.

Twórcy „Infamii” w oryginalny sposób pokazali historię o buncie, poszukiwaniu akceptacji i dorastaniu. Przy okazji poruszyli wątek romskiej kultury, unikając stereotypów i klisz. Serial dopełnia staranie dobrana ścieżka dźwiękowa, która jeszcze bardziej podkręca emocje.

W obsadzie znaleźli się Zofia Jastrzębska (w roli głównej), Magdalena Czerwińska, Artur Dziurman, Sebastian Łach, Wanda Ranii Kozłowska, Kamil Piotrowski, Konrad Eleryk oraz Aleksandra Grabowska. Serial nie tylko podbił serca widzów, ale także zrobił wrażenie na krytykach filmowych – zarówno polskich, jak i zagranicznych. To kolejny przykład, że nasze produkcje mają się coraz lepiej.

Serial „Infamia” możecie w całości obejrzeć na Netfliksie.

Reklama

Zobacz także: Ten polski serial trzyma w napięciu jak skandynawski kryminał. W rolach głównych Dębska i Musiał