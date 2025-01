Stacja TVN jest jedną z czołowych stacji telewizyjnych, która nadawana jest od 3 października 1997 roku. Jej los w ostatnich latach budzi szczególnie dużo emocji, ale obecnie kanał ma się dobrze i nadal Polacy mogą oglądać na jego antenie uwielbiane programy rozrywkowe, a także seriale czy filmy. Na dzisiejszy wieczór stacja przyszykowała dla swoich odbiorców prawdziwą gratkę.

Reklama

TVN pokaże hit dla widzów o mocnych nerwach

Już dziś, punktualnie o godzinie 20:00, stacja TVN rozpocznie nadawanie pełnego akcji hitu - "Na skraju jutra". Film z Tomem Cruise’em w roli głównej od lat jest chętnie oglądany przez widzów na całym świecie. Co jednak powinni o nim wiedzieć ci, którzy obejrzą go po raz pierwszy?

Film „Na skraju jutra” (Edge of Tomorrow) to widowiskowa produkcja science fiction z 2014 roku, w reżyserii Douga Limana. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdy Ziemię zaatakowały zaawansowane technologicznie obce istoty, zwane Mimikami. Ludzkość stoi na krawędzi zagłady, a ostatnią nadzieją na zwycięstwo jest ofensywa wojskowa na plażach Normandii.

Głównym bohaterem jest William Cage (Tom Cruise), oficer wojskowy bez doświadczenia bojowego, który zostaje niespodziewanie wysłany na pierwszą linię frontu. W trakcie starcia ginie, ale dziwnym zbiegiem okoliczności, budzi się do życia rankiem w dniu swojej śmierci i jest zmuszony walczyć i umierać, gdy dzień bitwy powtarza się w nieskończoność. Z pomocą doświadczonej żołnierki Rity Vrataski (Emily Blunt), Cage uczy się wykorzystać pętlę, aby zdobyć przewagę nad Mimikami.

To oni zagrali w filmie "Na skraju jutra"

Dobór aktorów do filmu "Na skraju jutra" okazał się strzałem w dziesiątkę. Na ekranie zobaczyliśmy:

Tom Cruise jako major William „Bill” Cage, którego postać przechodzi ogromną przemianę – od nieporadnego oficera unikającego walki po doświadczonego żołnierza, zdolnego do poprowadzenia ludzi do zwycięstwa.

jako major William „Bill” Cage, którego postać przechodzi ogromną przemianę – od nieporadnego oficera unikającego walki po doświadczonego żołnierza, zdolnego do poprowadzenia ludzi do zwycięstwa. Emily Blunt jako Rita Vrataski, legendarna wojowniczka, która sama wcześniej doświadczyła pętli czasowej. Staje się mentorką Cage’a, ucząc go, jak skutecznie walczyć i pokonywać kolejne przeszkody.

jako Rita Vrataski, legendarna wojowniczka, która sama wcześniej doświadczyła pętli czasowej. Staje się mentorką Cage’a, ucząc go, jak skutecznie walczyć i pokonywać kolejne przeszkody. Bill Paxton jako starszy sierżant Farrell

jako starszy sierżant Farrell Brendan Gleeson jako generał Brigham

jako generał Brigham Kick Gurry jako Griff

jako Griff Madeleine Mantock jako Julie

"Na skraju jutra" od lat cieszy się popularnością

Film „Na skraju jutra” zdobył uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Chwalono go za dynamiczną akcję, oryginalne podejście do motywu pętli czasowej oraz znakomite kreacje aktorskie Toma Cruise’a i Emily Blunt. Produkcja łączy elementy kina akcji, science fiction i dramatu. Motyw pętli czasowej jest nie tylko intrygujący, ale również świetnie zrealizowany, co wyróżnia ten film wśród innych produkcji gatunku. Efekty specjalne i starannie zaprojektowane kostiumy bojowe nadają historii realistyczny wymiar, a humorystyczne akcenty wprowadzają chwilę oddechu w intensywnym tempie akcji.



Reklama

Zobacz także: To ona była wielką miłością Davida Lyncha. Po latach wyszła smutna prawda o ich związku