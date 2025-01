Jeśli jesteście fanami science-fiction, początek roku będzie dla Was nie lada gratką. W długi weekend w TVN7 zobaczymy kultową produkcję - "Star Trek", która od 2009 roku porywa widzów na całym świecie. Gwarantujemy, że gdy usiądziecie przed telewizorem 5 stycznia o 17:30, nie wstaniecie aż do wieczora!

Reklama

"Star Trek" na początek roku w telewizji. Nie możecie tego przegapić

"Star Trek" z 2009 roku to nowa interpretacja klasycznej serii science-fiction, ukazująca początki załogi USS Enterprise. Reżyser J.J. Abrams wprowadza widzów w emocjonującą podróż, gdzie młody James T. Kirk i Spock muszą stawić czoła niebezpieczeństwom, by ocalić swoich towarzyszy.

Akcja filmu rozgrywa się w alternatywnej linii czasowej, co pozwoliło na wprowadzenie świeżego spojrzenia na znane wątki. Historia rozpoczyna się od narodzin Jamesa T. Kirka w dramatycznych okolicznościach, gdy jego ojciec poświęca się, by uratować pasażerów statku USS Kelvin. Młody Kirk (Chris Pine) wyrasta na buntownika, którego przeznaczenie prowadzi na pokład USS Enterprise. W tym samym czasie widzowie poznają Spocka (Zachary Quinto), który walczy z własnym dziedzictwem jako pół-Wulkanin, pół-człowiek.

Głównym antagonistą jest Nero (Eric Bana), Romulanin, który zagraża Federacji, szukając zemsty za wydarzenia z przeszłości. Losy Kirka i Spocka splatają się, gdy obaj muszą odłożyć na bok różnice, aby wspólnie uratować załogę i powstrzymać zagładę. Film ukazuje początki przyjaźni między dwoma legendarnymi postaciami oraz formowanie się załogi, która stanie się ikoną gatunku science-fiction.

Film "Star Trek" może pochwalić się doskonałą obsadą, która wnosi nową energię do znanych postaci:

Chris Pine jako James T. Kirk – buntowniczy, ale charyzmatyczny kapitan.

jako James T. Kirk – buntowniczy, ale charyzmatyczny kapitan. Zachary Quinto jako Spock – emocjonalnie złożony pół-Wulkanin.

jako Spock – emocjonalnie złożony pół-Wulkanin. Eric Bana jako Nero – mroczny i nieprzewidywalny antagonista.

jako Nero – mroczny i nieprzewidywalny antagonista. Zoe Saldana jako Uhura – inteligentna i odważna specjalistka od komunikacji.

jako Uhura – inteligentna i odważna specjalistka od komunikacji. Simon Pegg jako Scotty – humorystyczny, ale niezwykle utalentowany inżynier.

Dzięki znakomitym kreacjom aktorskim, postacie zyskują głębię, co sprawia, że film angażuje zarówno fanów oryginału, jak i nowych widzów.

Jeśli nadal nie jesteście przekonani, warto też wspomnieć, że"Star Trek" z 2009 roku zdobył uznanie krytyków i widzów, co zaowocowało licznymi wyróżnieniami. Film zdobył m.in. Oscara za najlepszy makijaż i charakteryzację, co było pierwszym Oscarem w historii serii "Star Trek". Co więcej, produkcja zyskała nominacje do Oscarów w kategoriach: efekty specjalne, montaż dźwięku i miksowanie dźwięku. Film zdobył także wiele nagród branżowych, takich jak Saturn Awards za najlepszy film science-fiction.

Reklama

Zobacz także: Kiedy premiera 3. sezonu „Squid Game”? Druga odsłona pobiła wszelkie rekordy