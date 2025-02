"Ile waży koń trojański?" to film, który spora część Polaków i Polek widziała być może kilka razy. Reżyseria Juliusza Machulskiego i kreacje ról m.in. Ilony Ostrowskiej czy Roberta Więckiewicza sprawiają, że naprawdę trudno oderwać wzrok od ekranu. Dzisiaj wieczorem w telewizyjnej Dwójce kolejna szansa na to, by przypomnieć sobie tę produkcję! Sprawdźcie szczegóły.

"Ile waży koń trojański?" dziś wieczorem w TVP2

"Ile waży koń trojański?" to polska komedia romantyczna w reżyserii Juliusza Machulskiego z 2008 roku, która łączy humor z elementami fantastyki. Produkcję kolejny raz można zobaczyć w sobotę, 8 lutego o 23:05 w TVP2, tuż po "The Voice Senior". Film opowiada o Zosi Albrecht-Radeckiej (Ilona Ostrowska), psychologu, która po nieudanym małżeństwie z Darkiem (Robert Więckiewicz) ułożyła sobie życie z nowym mężem, Kubą Radeckim (Maciej Marczewski). Razem z córką z pierwszego związku, Florentyną (Sylwia Dziorek), tworzą szczęśliwą rodzinę.

Wszystko zmienia się w sylwestra 1999 roku, gdy w swoje 40. urodziny Zosia życzy sobie, by mogła cofnąć się w czasie i uniknąć błędów młodości. Ku jej zaskoczeniu, pragnienie się spełnia – budzi się w roku 1987, w czasach PRL-u, mając znów 27 lat. Początkowo przerażona sytuacją, szybko zaczyna wykorzystywać swoją wiedzę o przyszłości, aby zmienić bieg wydarzeń: ratuje babcię przed tragicznym wypadkiem, pomaga przyjaciółce uniknąć nieudanego małżeństwa i przede wszystkim stara się jak najszybciej związać z Kubą, zanim ten poślubi kapryśną Lidkę.

Przenosiny w czasie prowadzą do serii zabawnych i wzruszających perypetii, a kiedy Zosia wraca do współczesności, odkrywa, że jej decyzje wpłynęły na teraźniejszość – jest w ciąży z Kubą, a jej ukochana babcia wciąż żyje. Film w lekki i ciepły sposób podejmuje temat życiowych wyborów, konsekwencji decyzji oraz tego, czy przeszłość powinna zostać niezmieniona. To pełna uroku opowieść o miłości, drugich szansach i wartości rodziny.

Co dzisiaj robi Ilona Ostrowska?

Ilona Ostrowska, znana przede wszystkim z roli Lucy w serialu "Ranczo", w ostatnim czasie zaskoczyła fanów znaczną metamorfozą swojego wizerunku. Podczas jednego z ostatnich publicznych wystąpień aktorka zaprezentowała się w zupełnie nowej odsłonie, co wywołało duże poruszenie w mediach.

W życiu prywatnym Ilona Ostrowska od 2015 roku jest związana z muzykiem Patrykiem Stawińskim, basistą zespołu Kobiety. Para wspólnie wychowuje syna Gustawa, który przyszedł na świat w 2016 roku. Mimo pojawiających się spekulacji na temat ich ewentualnego ślubu, aktorka stanowczo je zdementowała, podkreślając, że formalizowanie związku nie jest im potrzebne do szczęścia.

Córka Ilony Ostrowskiej z poprzedniego małżeństwa z reżyserem Jackiem Borcuchem, Miłosława, ma już 19 lat. Młoda kobieta odziedziczyła talent artystyczny po rodzicach i zadebiutowała na dużym ekranie w filmie "Słodki koniec dnia" w 2019 roku. Ponadto, Miłosława pasjonuje się jeździectwem, w którym osiąga znaczące sukcesy.

Inne kultowe filmy Juliusza Machulskiego. Co warto obejrzeć?

Jeśli podobał Wam się film "Ile waży koń trojański?", warto sięgnąć po inne produkcje tego reżysera, które mają podobny styl i humor. Jednym z najbardziej kultowych filmów Machulskiego jest "Seksmisja", opowiadająca o dwóch mężczyznach, którzy budzą się w przyszłości rządzonej przez kobiety, co prowadzi do wielu komicznych i absurdalnych sytuacji. Równie ciekawy jest "Kingsajz", w którym bohaterowie odkrywają tajny świat liliputów i walczą o dostęp do magicznego eliksiru pozwalającego zachować normalne rozmiary.

Jeśli lubicie zaś komedie kryminalne, koniecznie obejrzyjcie "Vabank" i jego kontynuację "Vabank II, czyli riposta", które w elegancki i pełen klasy sposób opowiadają historię złodzieja-dżentelmena planującego zemstę na swoim dawnym wrogu. Podobną tematykę, ale w bardziej współczesnym wydaniu, ma "Vinci", gdzie grupa złodziei knuje plan kradzieży słynnego obrazu Leonarda da Vinci. W zupełnie innym klimacie utrzymane są "Kiler" i "Kiler-ów 2-óch", pełne akcji i humoru filmy o taksówkarzu omyłkowo uznanym za płatnego zabójcę.

