Już jutro czeka nas emocjonujący wieczór, który jest jednocześnie ostatnim tego roku. Dziś jest więc idealna okazja do odpoczynku i zebrania ostatnich postanowień noworocznych. Stacja TVN wie, jak umilić swoim odbiorcom czas, wpisując w swój program film, który wciągnie całą rodzinę.

Reklama

O 20:35 TVN pokażę klasyk wśród komedii, nie mogę tego przegapić

Co tydzień największe stacje telewizyjne szykują dla widzów na weekend listę filmów, idealnych do obejrzenia popołudniu. TVN najwyraźniej postanowił przedłużyć ten czas i umilić odbiorcom również poniedziałkowy wieczór! Już o 20:35 stacja pokaże film "Wredne dziewczyny"! O czym opowiada ta uwielbiana na całym świecie historia?

Film "Wredne dziewczyny" to nie tylko zabawna komedia młodzieżowa, ale także trafne spojrzenie na życie nastolatków w amerykańskich liceach. Kultowa produkcja z 2004 roku w reżyserii Marka Watersa, z niezapomnianymi rolami Lindsay Lohan i Rachel McAdams, pozostaje do dziś jednym z najważniejszych filmów w swoim gatunku. Przedstawia historię Cady Heron, nastolatki wychowywanej przez rodziców naukowców w Afryce.

Po latach edukacji domowej bohaterka trafia do amerykańskiego liceum North Shore High School w stanie Illinois. Nowa rzeczywistość okazuje się pełna hierarchii społecznych i dramatów. Cady zostaje wciągnięta w świat "plastików" – ekskluzywnej grupy dziewczyn rządzących szkołą, której liderką jest charyzmatyczna i manipulacyjna Regina George. Początkowo Cady próbuje wtopić się w tłum i nawiązać nowe znajomości. Jednak intrygi i konflikty w grupie prowadzą do eskalacji napięcia, a dziewczyna staje się częścią planu mającego na celu obalenie Reginy.

kadr filmu "Wredne dziewczyny"

Jednym z kluczowych elementów sukcesu filmu jest jego obsada. Lindsay Lohan wcieliła się w postać Cady Heron, oddając jej naiwność i późniejszą przemianę. Rachel McAdams jako Regina George stworzyła niezapomnianą kreację liderki grupy "plastików". Pozostałe członkinie grupy – Gretchen Wieners i Karen Smith – zostały odegrane przez Lacey Chabert i Amandę Seyfried. Każda z aktorek wniosła coś unikalnego do swoich ról, co sprawiło, że ich postacie stały się rozpoznawalne i cytowane przez lata.

Wielki sukces "Wrednych dziewczyn"

Za scenariusz produkcji odpowiedzialna była Tina Fey, która również zagrała w filmie rolę nauczycielki matematyki, pani Norbury. Jej błyskotliwe dialogi i celne komentarze społeczne stały się fundamentem sukcesu "Wrednych dziewczyn".

Film zyskał kultowy status dzięki swojej uniwersalności. Porusza tematy takie jak presja rówieśnicza, rywalizacja i akceptacja, które są aktualne dla młodzieży niezależnie od czasów. Błyskotliwe dialogi, humor i dynamiczna akcja sprawiły, że film zdobył ogromną popularność zarówno w momencie premiery, jak i w kolejnych latach. Dodatkowym elementem wpływającym na kultowy status filmu są liczne cytaty, które na stałe wpisały się w popkulturę, np. "On Wednesdays we wear pink" czy "You can’t sit with us!".

Reklama

Zobacz także: Rozczuliło mnie nagranie Rzeźniczaków. Fani wpadli w zachwyt. "Tak wygląda miłość"