Jesienno-zimowa aura i długie wieczory bez dwóch zdań sprzyjają rodzinnym seansom przed telewizorem. Co weekend największe stacje telewizyjne starają się przygotować dla swoich odbiorców szeroki wybór filmów i programów, a na dzisiejszy wieczór TVN przyszykował absolutny hit.

TVN zostawi konkurencję w tyle, o 20:40 pokaże uwielbiany przez wielu film

Już za chwilę, a dokładnie o 20:40, TVN wyemituje jeden z większych hitów ostatnich lat - "Saga Zmierzch - Księżyc w nowiu"! Seria filmów "Zmierzch" od zawsze cieszy się ogromną popularnością, a co poniektórzy są zdania, że nawet słynny Harry Potter nie może dorównać historii o wampirach i wilkołakach. Czego po dzisiejszym seansie mogą spodziewać się widzowie, którzy po raz pierwszy zetkną się z tym filmem?

"Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu" to druga część bestsellerowej serii autorstwa Stephenie Meyer, przeniesiona na ekran w 2009 roku. Film opowiada o dalszych losach Belli Swan i wampira Edwarda Cullena, których związek zostaje wystawiony na próbę przez nowe, niebezpieczne okoliczności. Historia rozpoczyna się od 18. urodzin Belli Swan, które są źródłem napięć w jej relacji z Edwardem. Kiedy ta zostaje przypadkowo zraniona, Cullen, obawiając się o jej bezpieczeństwo, postanawia opuścić Forks wraz ze swoją rodziną. Dziewczyna przeżywa głęboki kryzys emocjonalny, ale znajduje wsparcie w przyjaźni z Jacobem Blackiem, który wkrótce ujawnia swoją wilkołaczą naturę.

kadr Saga "Zmierzch": Księżyc w nowiu

Miłość Belli do Edwarda oraz rosnące uczucie do Jacoba prowadzą do konfliktów. Bella, ryzykując własne życie, usiłuje przyciągnąć uwagę Edwarda, a ostateczna konfrontacja z wampirami z rodu Volturi zmusza bohaterów do podjęcia trudnych decyzji. W "Księżycu w nowiu" postacie przechodzą znaczącą przemianę. Bella (Kristen Stewart) dojrzewa emocjonalnie, próbując odnaleźć sens życia po rozstaniu z wampirem. Edward (Robert Pattinson) ukazuje swoje mroczne oblicze, gdy zmaga się z poczuciem winy. Jacob Black (Taylor Lautner) zyskuje na znaczeniu jako postać z tajemniczymi zdolnościami i głębokim uczuciem do Belli.

Obsada filmu "Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu"

Reżyserem "Księżyca w nowiu" jest Chris Weitz, a premiera filmu miała miejsce w 2009 roku. Produkcja odniosła ogromny sukces komercyjny, zarabiając ponad 700 milionów dolarów na całym świecie. Pomimo mieszanych recenzji krytyków, film zyskał uznanie fanów serii za wierne oddanie atmosfery powieści.

Oprócz Pattinsona, Stewart i Lautnera w filmie "Saga Zmierzch: Księżyc w nowiu" możemy zobaczyć również:

Ashley Greene jako Alice Cullen,

jako Alice Cullen, Nikki Reed jako Rosalie Hale,

jako Rosalie Hale, Jackson Rathbone jako Jasper Hale,

jako Jasper Hale, Kellan Lutz jako Emmett Cullen,

jako Emmett Cullen, Dakota Fanning jako Jane.

Emisja rozpocznie się o 20:40 na antenie TVN-u, a oprócz tego wszystkie części serii filmów "Zmierzch" dostępne są na Netfliksie. Będziecie oglądać?

