Za nami rozdanie nagród Telekamery 2016! Kto otrzymał statuetki? Triumfowali m.in. Maciej Musiał, Basia Kurdej-Szatan, Michał Żebrowski i Agnieszka Chylińska. Galę poprowadzili Grażyna Torbicka i Artur Żmijewski.

Lista laureatów Telekamery 2016:

Serial roku: Ranczo

Program rozrywkowy: Paranienormalni Tonight

Aktorka: Barbara Kurdej-Szatan

Aktor: Michał Żebrowski

Juror: Agustin Egurrola

Nadzieja telewizji: Maciej Musiał

Serial fabularno-dokumentalny: Na Sygnale

Prezenter Pogody: Aleksandra Kostka

Komentator Sportowy: Dariusz Szpakowski

Osobowość telewizyjna: Martyna Wojciechowska

Prezenter informacji: Maciej Orłoś

Telekamery 2016! RELACJA NA ŻYWO

22:19 - Wspólne zdjęcie wszystkich laureatów i koniec! Do zobaczenia za rok :-)

22:11 - Teraz kategoria - aktorka. Nominowane gwiazdy - Joanna Kulig (O mnie się nie martw, TVP2), Barbara Kurdej - Szatan (M jak miłość, TVP2), Monika Krzywkowska (Skazane, Polsat), Marta Lipińska (Dziewczyny ze Lwowa i Ranczo, TVP1), Edyta Olszówka (Aż po sufit, TVN). Miejsce trzecie - Joanna Kulig, miejsce drugie - Marta Lipińska, miejsce pierwsze - Barbara Kurdej - Szatan.

22.07 - Czas na dwie najważniejsze kategorie - aktor i aktorka. Nominowani w kategorii aktor - Wojciech Błach (Skazane, Polsat), Cezary Pazura (Aż po sufit, TVN), Piotr Polk (Ojciec Mateusz, TVP1), Wojciech Zieliński (Służby specjalne i Prokurator, TVP2; Zbrodnia, AXN), Michał Żebrowski (Na dobre i na złe, TVP2)

Trzecie miejsce - Wojciech Zieliński, drugie miejsce - Piotr Polki, pierwsze miejsce - Michał Żebrowski.

21.55 - Wracamy do rozdania nagród. Czas na kategorię - serial roku. Nominowani: Dziewczyny ze Lwowa (TVP1), Na Wspólnej (TVN), O mnie się nie martw (TVP2), Pierwsza miłość (Polsat), Ranczo (TVP1). Miejsce trzecie - O mnie się nie martw, drugie miejsce Dziewczyny ze Lwowa, pierwsze miejsce - serial Ranczo.

21:50 - Margaret i Bartek Kasprzykowski zaśpiewali razem "Jak nie my to kto". Margaret jak zwykle cudowna, Bartek uroczy, ale to nie była zdecydowanie piosenka dla nich. Wolimy zdecydowanie oryginał :-)

21:49 - Kolejne Złote Telekamery rozdane! Jedną z nagród wręczyła Krystyna Loska, która dostała od widowni owacje na stojąco. Nagrodę z jej rąk odebrał Tadeusz Sznuk. Drugą Złotą Telekamerę otrzymała Agnieszka Cegielska. Trzecią Złotą Telekamerę otrzymał kanał HBO.

21:32 - Czas na bardzo ważną kategorię - program rozrywkowy. Nominowani - Mam talent (TVN), Paranienormalni Tonight (TVP2), Rolnik szuka żony (TVP1), The Voice of Poland (TVP2), Twoja twarz brzmi znajomo (Polsat). Miejsce trzecie - Twoja twarz brzmi znajomo, drugie miejsce - Rolnik szuka żony ( szok!), miejsce pierwsze - Paranienormalni Tonight. Jesteśmy zaskoczeni, a Wy? Kto by pomyślał :-)

21:25 - Marek Piekarczyk wręczył nagrodę w kategorii Juror. Nominowani - Wojciech Modest Amaro (Hell's Kitchen i Top Chef, Polsat), Agustin Egurrola (Mam Talent, TVN), Edyta Górniak (The Voice of Poland, TVP2), Tomson i Baron (The Voice of Poland, TVP2), Małgorzata Walewska (Twoja twarz brzmi znajomo, Polsat). Miejsce trzecie - Małgorzata Walewska, drugie miejsce - Tomson i Baron, miejsce pierwsze - Agustin Egurrola.

21:22 - Za nami kolejny gwiazdorski występ - tym razem na scenie wystąpi Kacper Kuszewski i Marysia Sadowska. Zaśpiewali "Podaruj mi trochę słońca". Poszło im lepiej niż Annie Dereszowskiej, ale i tak nas nie zachwyciło. W ogóle mamy wrażenie, że występy muzyczne to najsłabszy punkt tej gali. Zgadzacie się?

21:12 - Czas na bardzo przyjemną kategorię - Nadzieja telewizji. Nominowanych jest wielu przystojnych aktorów i nie tylko :-) Nominowani: Paulina Chruściel (Singielka, TVN), Piotr Głowacki (Skazane, Polsat), Marta Manowska (Rolnik szuka żony, TVP1), Maciej Musiał (Rodzinka.pl i The Voice of Poland, TVP2), Stefan Pawłowski (O mnie się nie martw, TVP2). Miejsce trzecie - Stefan Pawłowski, Marta Manowska miejsce drugie, pierwsze miejsce - MACIEJ MUSIAŁ. Wow! To chyba pierwsza tak prestiżowa nagroda na jego koncie!

21:07 - Krzysztof Ziemiec wręczył nagrodę w kategorii SERIAL FABULARNO-DOKUMENTALNY. Prezenter ze sceny powiedział, że czasem warto w ogóle nic nie mówić niż powiedzieć coś niesprawdzonego. Czyżby chodziło o ostatnią jego wpadkę?

Nominowani w kategorii SERIAL FABULARNO-DOKUMENTALNY - Malanowski i partnerzy (Polsat), Na sygnale (TVP2), Policjantki i policjanci (TV4), Sensacje XX Wieku (TVP1/National Geographic Channel), Szkoła (TVN). Miejsce trzecie - Policjantki i policjanci, miejsce drugie Sensacje XX Wieku, miejsce pierwsze - Na sygnale. Znów triumfuje TVP...

21.00 - Specjalną Telekamerę wręczyła Olga Bołądź. Nagrodę otrzymał CANAL+. Brawo :-)

20.55 - Za nami kolejna kategoria - prezenter pogody. Nominowani - Dorota Gardias (TVN), Aleksandra Kostka (TVP2), Jarosław Kret (TVP1), Paulina Sykut - Jeżyna (Polsat), Tomasz Wasilewski (TVN). Miejsce trzecie - Tomasz Wasilewski, drugie miejsce - Jarosław Kret, pierwsze miejsce - Aleksandra Kostka z TVP. Ciekawe...

20.50 - Czas na kategorią - komentator sportowy. Nominowani: Mateusz Borek (Polsat), Jacek Laskowski (TVP), Dariusz Szpakowski (TVP), Andrzej Twarowski (nc+), Wojciech Zawioła (nc+). Miejsce trzecie: Andrzej Twarowski , miejsce drugie: Mateusz Borek, miejsce pierwsze: Dariusz Szpakowski!

20.45 - Na scenie Anna Dereszowska i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus. Para zaśpiewała razem piosenkę "Czas nas uczy pogody". Jednak nie był to ich najlepszy występ. A wam się podobał?

20.40 - Czas na Złotą Telekamerę. Nagrodę otrzymuje osoba, która już trzykrotnie dostała Telekamerę. Jako pierwszy Złotą Telekamerę otrzymał Przemysław Babiarz :-). Kolejną statuetkę otrzymała Agnieszka Chylińska. Gwiazda jak zwykle rozśmieszyła wszystkich podczas swoich podziękowań.

"Czuję się tak, jak w dniu kiedy zdałam maturę, ale ten dzień jeszcze nie nadszedł. Ale nadzieja jest!", powiedziała Agnieszka.

20.25 - Czas na kolejną kategorię - osobowość telewizyjna. Nominowani - Piotr Kraśko (Wiadomości, TVP1), Michał Olszański (Magazyn ekspresu reporterów, TVP2), Maciej Rock (Tylko muzyka, Polsat), Agnieszka Szulim (Aplauz aplauz, TVN), Martyna Wojciechowska (Kobieta na krańcu świata, TVN). Ta kategoria od początku budziła wielkie emocje - wielu liczyło, że nagrodę otrzyma Piotr Kraśko. Z pewnością nie liczył na to Jacek Kurski :-). Choć publiczność zgotowała prezenterowi duży aplauz, nie dostał nagrody. Trzecie miejsce - Piotr Kraśko, drugie miejsce - Michał Olszański, pierwsze miejsce - Martyna Wojciechowska.

"Często słyszę słowo niemożliwe, ale jestem człowiekiem, który wierzy, że takie słowo nie istnieje. Dziękuję tym wszystkim, którzy we mnie wierzą. (...) Miałam ostatnio dużo problemów ze zdrowiem i one się jeszcze nie skończyły, ale czy wrócę jeszcze do pracy? Was zapytam!", powiedziała ze sceny Martyna.

20.20 - Grażyna Torbicka i Artur Żmijewski przywitali się z widzami. Pierwsza kategoria: prezenter informacji. Nominowani: Dorota Gawryluk (Wydarzenia, Polsat), Grzegorz Kajdanowicz (Fakty, TVN), Maciej Orłoś (Teleexpress, TVP1), Diana Rudnik (Wiadomości, TVP1; Serwis info, TVP Info), Tomasz Wolny (Panorama, TVP2). Trzecie miejsce - Tomasz Wolny, drugie miejsce - Diana Rudnik, miejsce pierwsze - Maciej Orłoś. Prezentera nie było na gali, dlatego nagrodę odebrał jego syna.

20.15 - Gala rozpoczęła się od wspólnego występu Moniki Dryl i Sebastiana Karpiela-Bułecki. Świetny duet! Może nagrają wspólną płytę :-)?

19.55 - Naszą relację zaczynamy od wspomnienia sprzed lat. Pamiętacie, jak Paweł Małaszyński dostał nagrodę dla najlepszego aktora za rolę w serialu “Magda M.”? Wtedy aktor nie mógł pojawić się na gali, bo tego dnia miał zaplanowany spektakl w Gdyni. Udało mu się jednak podziękować za nagrodę za pośrednictwem Skype'a, ale był tak zdenerwowany, że… podziękował “kochankowi” zamiast “kochanej żonie”. Zobaczcie wideo!

Piotr Kraśko dostanie Telekamerę?

Na statuetkę ma szansę niedawno zwolniony z TVP, Piotr Kraśko ( nominowany w kategorii "Osobowość telewizyjna"), który nawet po odejściu z "Wiadomości", mógł liczyć na wsparcie ze strony stacji w trakcie głosowania :-). Już od kilku tygodni mówi się, że nowy prezes TVP, Jacek Kursi ma obawy przed wielką galą. Dlaczego? Gdyby Piotr Kraśko dostał nagrodę, prezenter ze sceny mógłby zemścić się za zwolnienie z TVP i powiedzieć coś złośliwego podczas transmisji na antenie... TVP. Czy do tego dojdzie? Dowiemy się już dziś wieczorem! Będzie oglądać Telekamery?

