Taylor Swift to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Jej hity znane są na całym świecie, a ona wciąż zaskakuje swoich fanów. Niewątpliwie artystka zna swoją wartość i ceni swój dorobek artystyczny, o czym świadczy ostatnia głośnia afera z jej udziałem. Gwiazda postanowiła wycofać wszystkie swoje albumu z popularnego, muzycznego serwisu Spotify. Zobacz: Tego nie zrobiła nawet Beyonce. Taylor Swift wytoczyła wojnę dużemu serwisowi

Amerykanka ma na swoim koncie dużo sukcesów i nagród, a teraz może dopisać kolejne duże osiagnięcie. Otóż młoda gwiazda zdobyła właśnie szczyt Billboard Hot 100 z piosenką "Blank Space". Do tej pory na pierwszym miejscu znajdowała się inna jej piosenka "Shake It Off" i tym samym zdetronizowała samą siebie. Co ciekawe, jest to pierwszy taki przypadek od 56 lat w historii notowań Billboard.

Obie piosenki pochodzą z najnowszej płyty "1989", która ukazała się pod koniec października i już w pierwszych dniach osiągnęła rekordową sprzedaż.

Słuchacie Taylor Swift?

