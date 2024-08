Wyczekiwane koncerty Taylor Swift w Warszawie coraz bliżej, a fani zapewne planują już dzień tego wielkiego wydarzenia co do godziny. Tymczasem, na kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem show, Taylor Swift niespodziewanie zabrała głos w mediach społecznościowych. Przekazała fanom bardzo ważne słowa.

Taylor Swift wydała oświadczenie po ataku nożownika w Southport

Fani z całej Polski i nie tylko przygotowują się do serii koncertów Taylor Swift na warszawskim Stadionie Narodowym. Artystka zagra w Polsce 1, 2 i 3 sierpnia, a w sieci krążą coraz to nowe doniesienia o wymaganiach Taylor Swift podczas trasy koncertowej. Tymczasem artystka zabrała głos w sprawie zupełnie innej niż "Eras Tour".

Taylor Swift nie mogła pozostać obojętna wobec tragicznych wydarzeń, do których doszło w Southport w Wielkiej Brytanii. Odniosła się do tego dramatu we wpisie na InstaStories. Wspomniała o "okropnej traumie", a najbardziej uderzył ją wiek ofiar i fakt, że gehenna rozegrała się na zajęciach tanecznych dla dzieci:

Horror wczorajszego ataku nieustannie mnie porusza i szokuje. Utrata życia i niewinności i okropna trauma, która pozostanie z osobami obecnymi na miejscu i służbami ratunkowymi. To były tylko małe dzieci na zajęciach z tańca. Zupełnie nie wiem, jak wyrazić swoje współczucie dla rodzin ofiar - napisała Taylor Swift.

Nie tylko Taylor Swift zdecydowała się zabrać głos w sprawie brutalnego ataku. Kilka godzin po tragedii w Southport oświadczenie wydali również księżna Kate i książę William, którzy potępili eskalację przemocy i wyrazili solidarność z ofiarami i ich bliskimi.

Jako rodzice nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, przez co przechodzą rodziny, przyjaciele i bliscy osób zabitych i rannych w Southport. Przesyłamy naszą miłość, myśli i modlitwy wszystkim osobom, które ucierpiały wskutek tego okropnego i podłego ataku - napisali Kate i William na Instagramie.

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że Taylor Swift - podobnie jak wiele innych osób ze świata showbiznesu - nie pozostała obojętna wobec tak tragicznych wydarzeń, do jakich doszło w Wielkiej Brytanii i nie jest jej obojętny ludzki los.

Czekacie na show Taylor Swift na Stadionie Narodowym?

