1, 2 oraz 3 sierpnia w Warszawie odbędą się koncerty Taylor Swift w ramach jej międzynarodowej trasy "Eras Tour". Aktualnie najpopularniejsza artystka na świecie trzykrotnie zagra na Stadionie Narodowym - bilety na jej występy sprzedały się w kilka minut. Szacuje się, że na każdym z nich pojawi się od 6o do 80 tysięcy widzów, a ogromną część z nich stanowią turyści z całej Polski, którzy przyjadą do stolicy specjalnie dla Taylor. A to oznacza spore utrudnienia w komunikacji, ale i nie tylko. Zwłaszcza 1 sierpnia...

Reklama

Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy przed koncertami Taylor Swift w Polsce

Na koncert Taylor Swift w Polsce czekają setki tysięcy fanów, którym udało wykupić się bilety na trasę "Eras Tour". Do stolicy zjadą więc fani z całej Polski (ale i nie tylko), a to oznacza wzmożony ruch na wielu płaszczyznach, nie tylko drogowej. Dla hotelarzy, właścicieli apartamentów, pensjonatów oraz wszelkich restauracji i gastronomii tzw. "żniwa" - już teraz szacuje się, że turyści w ciągu tych trzech dni mogą zostawić w Warszawie dziesiątki milionów złotych.

Tak potężne wydarzenie niesie jednak ze sobą i pewne zagrożenia, zwłaszcza, że jeden z koncertów odbywa się 1 sierpnia. Dla Polaków, a zwłaszcza warszawiaków, to jedna z najważniejszych dat w roku - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego (w tym roku jeszcze bardziej wyjątkowa, bo 80.) Co roku świętowana m.in. marszem oraz wyciem syren o godzinie 17. Część obchodów odbywa się w okolicach Ronda Dmowskiego w centrum miasta - trasa marszu zaś przecina się jednak z trasą, którą można dotrzeć na koncert Taylor Swift na Stadionie Narodowym. Podobnie jak godzina - choć koncerty amerykańskiej gwiazdy rozpoczynają się o godzinie 19:30/20, wierni fani będą pojawiać się na miejscu przed. Ratusz boi się więc... zderzenia wszelkich kultur: środowisk, które będą chciały uczcić pamięć powstańców jak i kolorowych, roześmianych fanów Swift. Stąd decyzja Trzaskowskiego o powołaniu sztabu kryzysowego.

Taylor Swift Rex Features/East News

Jak informuje "Super Express" prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wraz ze służbami chcą zadbać o jak największe bezpieczeństwo i jednych i drugich.

Prezydent zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy. Myślimy nad tym, jak zapewnić bezpieczny transport tysiącom gości. I doradzamy podróż II linią metra do stacji Stadion. Metro będzie kursowało przed i po koncercie z większą częstotliwością mówi rzeczniczka ratusza Monika Beuth w rozmowie z Super Expressem

Mike Gray / Avalon/Photoshot/East News

Taylor Swift ze swoją trasą "Eras Tour" już zapisała się do historii jako jedna z najbardziej kasowych tras koncertowych - według szacunków za same koncert w Ameryce mogła zarobić już ponad 2,2 mln dolarów, a za jeden koncert inkasuje ok. 13 mln dolarów (planowanych jest ponad 150 koncertów). Jest pierwszą artystką, która na Stadionie Narodowym w Warszawie zagra aż trzy dni z rzędu. Swift na każdym z koncertów wykonuje ponad 40 piosenek w tym swoje największe hity: "Blank Space", "Shake it off", "Cruel Summer", "Love Story" i wiele innych.

Zobacz także

Wybieracie się na któryś z koncertów?

Reklama

Zobacz także: Iga Świątek dostała list od Taylor Swift! Tenisistka rozpłakała się po tym, co przeczytała