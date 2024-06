Być może trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, ale Iga Świątek nie tylko ma miliony fanów, ale sama też jest fanką. Zwyciężczyni turnieju Rolanda Garrosa uwielbia Taylor Swift. W przerwach od treningów stara się wspierać amerykańską wokalistkę. Przez długi czas Polka nie mogła sobie pozwolić na to, by bawić się na koncercie ulubionej artystki. Wszystko przez napięty harmonogram. Jednak ostatnio Swift wybrała się w trasę po Europie. Wreszcie Iga Świątek spełniła swoje marzenie.

Iga Świątek dostała list od Taylor Swift. Co napisała jej gwiazda?

Zaraz po triumfie w finale French Open, w którym Iga Świątek pokonała Jasmine Paolini, dziennikarze zapytali, czy Polka wybiera się na koncert Taylor Swift. Nasza tenisistka nie chciała jednak nic zdradzać i udzieliła dość enigmatycznej odpowiedzi.

Iga Świątek Rex Features/East News

Nie mam zamiaru nic mówić. Bez komentarza – powiedziała, choć jej śmiech dał zebranym do myślenia.

W czwartek, 13 czerwca Taylor Swift wystąpiła na arenie w Liverpoolu. Wśród publiczności znalazła się Iga Świątek. To było niezwykle emocjonalne przeżycie dla tenisistki, która wyszła z imprezy nie tylko z pięknymi wspomnieniami, ale również wyjątkowym prezentem od samej wokalistki.

Taylor Swift Rex Features/East News

Iga Świątek opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym zapłakana trzyma list. Wiadomość przekazała jej Taylor Swift.

Tak, płakałam wiele razy podczas show. Tak, to było niesamowite. Jesteś niesamowita, Taylor – napisała Świątek.

Iga Świątek https://x.com/iga_swiatek

Możemy zobaczyć fragment notki, którą dostała nasza tenisistka. Co napisała jej amerykańska artystka?

Iga, gratulacje wygranej na French Open – Taylor Swift.

Ostatnio Iga Świątek zarobiła 10 milionów złotych. Majątek tenisistki, która ma zaledwie 23 lata, jest już olbrzymi. Po zwycięstwie w turnieju Rolanda Garrosa Polka zdecydowała, że czas na nieco dłuższą przerwę. Do lipca nie zobaczymy jej na korcie. Najprawdopodobniej wystąpi podczas Wimbledonu.

