Wielki finał "The Voice Kids" za nami. W miniony weekend Telewizyjna Dwójka pokazała ostatni odcinek muzycznego talent-show z udziałem dzieci. Jak już wiemy, drugą edycję programu wygrała 13-letnia Ania Dąbrowska z drużyny Cleo. Ania, w finałowej odsłonie show, pokonała Wiktorię Gabor z drużyny Barona i Tomsona oraz Pawła Szymańskiego, podopiecznego Dawida Kwiatkowskiego. Emocje związane z finałem "The Voice Kids 2" powoli opadają, więc teraz przyszła pora, aby dowiedzieć się, czy program był hitem czy klapą ramówki TVP. Ile osób oglądało drugą edycję show? "The Voice Kids" oglądalność 2. edycji Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl, drugą edycję "The Voice Kids" oglądało średnio 2,07 mln osób! I chociaż w porównaniu do pierwszej edycji program stracił 470 tys. widzów, to okazuje się, że Telewizyjna Dwójka w czasie nadawnia muzycznego talent-show była liderem na rynku. Jak informuje portal wirtualnemedia.pl, największą widownię zgromadził odcinek wyemitowany 26 stycznia - "The Voice Kids 2" oglądało wówczas 2,62 mln osób! Co ciekawe, okazuje się, że druga edycja "The Voice Kids" przyciągała o wiele więcej widzów niż 9. edycja "The Voice of Poland", którą oglądało średnio 1,63 mln osób. Wy również oglądaliście "The Voice Kids 2"? Chcielibyście, żeby powstała trzecia edycja show? Zobacz także: Zwyciężczyni "The Voice Kids" jest poważnie chora! "O chorobie dowiedziałam się, gdy miałam 5 lat" Drugą edycję "The Voice Kids" oglądało średnio 2,07 mln widzów. Show wygrała Ania Dąbrowska z drużyny Cleo.