Od 1 do 3 sierpnia w Warszawie króluje tylko ona - Taylor Swift! Światowej sławy wokalistka przyleciała do Polski w ramach trasy "The Eras Tour" i daje serie koncertów na PGE Narodowym. Drugi dzień zgromadził na widowni tłum polskich gwiazd. Kto przybył i jak się bawili nasi celebryci? Zobaczcie zdjęcia!

Tłum polskich gwiazd na drugim koncercie Taylor Swift

Amerykańska supergwiazda przybyła do Polski i już wczoraj, 1 sierpnia porwała publiczność swoją energią i niesamowitym show, które dała na PGE Narodowym. Taylor Swift na swoim pierwszym koncercie zgromadziła około 65 tys. fanów i nie inaczej stało się również podczas jej drugiego występu w Polsce. Prawdziwe tłumy pojawiły się na Stadionie Narodowym, a wśród nich nasze znane i lubiane gwiazdy! Podczas pierwszego koncertu Taylor Swift w Polsce królowała Doda, a kto przykuł uwagę tym razem? Zobaczcie galerię.

