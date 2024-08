Zaledwie kilka dni temu wielbiciele Taylor Swift z Polski i nie tylko bawili się pod sceną na warszawskim Stadionie Narodowym. Teraz jednak okazało się, że fani Taylor z Austrii nie będą mieli tyle szczęścia. Do sieci właśnie trafił nagły komunikat ws. odwołania koncertów w Wiedniu! Powód naprawdę daje do myślenia.

Seria koncertów Taylor Swift w Polsce spotkała się z niebywałym zainteresowaniem i entuzjazmem fanów - na wydarzeniach bawiło się niemal 200 tysięcy osób, a w tłumie na Stadionie Narodowym znalazły się też gwiazdy - Małgorzata Rozenek zaszalała ze stylizacją, a Doda pokusiła się o serię komplementów wobec koleżanki po fachu.

Niestety, choć fani Taylor Swift z Austrii liczyli na to, że będą równie dobrze bawić się podczas występów Taylor Swift w Wiedniu, ich marzenia właśnie legły w gruzach! Do sieci trafił komunikat o odwołaniu show, a powodem jest prawdopodobny atak terrorystyczny:

Organizator wyjaśnił, że służby potwierdziły zagrożenie terrorystyczne podczas serii koncertów Taylor Swift w Wiedniu w ramach "The Eras Tour", zaplanowanych na nadchodzący czwartek, piątek i sobotę. Jednocześnie zapewniono, że fani wokalistki otrzymają zwrot środków za niewykorzystane bilety:

Choć fani Taylor Swift z pewnością czują się rozczarowani, z dużym zrozumieniem podeszli do decyzji o odwołaniu koncertów - chodzi przecież o ich zdrowie i bezpieczeństwo:

