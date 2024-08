Taylor Swift przyleciała do Polski, by zagrać w Warszawie aż trzy stadionowe koncerty. Bilety na "The Eras Tour", trwające trzy i pół godziny widowisko, rozeszły się w błyskawicznym tempie. Taylor Swift zrobiła furorę, szczególnie kiedy ze sceny w pewnych momentach zwracała się do publiczności po polsku. Jednak podczas wszystkich trzech koncertów nie tylko ona robiła furorę. Bohater drugiego planu robi furorę na TikToku.

Reklama

Fani oszaleli na jego punkcie po koncertach Taylor Swift w Polsce

Na to show polscy fani czekali od roku. Taylor Swift zagrała trzy koncerty z trasy "The Eras Tour" na Stadionie Narodowym w Warszawie. Na koncercie Taylor Swift bawiły się nawet Doda i Małgorzata Rozenek. Amerykańska supergwiazda trafiła do serc polskich fanów nie tylko wielkim głosem i zapierającym dech show ale również tym, że zwracała się do nich ze sceny po polsku. Widzowie mogli usłyszeć m. in. "Siema", "Miło Was poznać", "witajcie na The Eras Tour" czy "Kocham Was". Jednak nie ona jedyna zrobiła furorę polskimi wstawkami.

Fani zachwycają się także jednym z jej tancerzy - Kameronem Saundersem, nie tylko ze względu na jego charyzmatyczną osobowość na scenie, ale także jeden moment, w którym Taylor Swift oddaje mu mikrofon.

Chodzi o moment w trakcie piosenki "We Are Never Ever Getting Back Together", w którym tancerz wykrzykuje: "Like, ever", natomiast w nieanglojęzycznych krajach ten fragment zamieniany jest na frazy w języku kraju, gdzie się odbywa "The Eras Tour". Podczas pierwszego koncertu w Warszawie, widzowie usłyszeli "Nigdy, przenigdy", co po koncercie komentował sam Saunders na Instagramie:

Dźwięk trz i czt. (...) Walczyłem o życie, ale się udało!

Podczas drugiego koncertu Taylor Swift w Warszawie tancerz wypowiedział w tym momencie: "Chyba żartujesz".

Zobacz także

Fani Taylor Swift zastanawiali się, jak będzie wyglądał ten moment podczas trzeciego koncertu z "The Eras Tour" w Warszawie. Podczas swojego momentu w trakcie "We Are Never Ever Getting Back Together", Saunders wykrzyknął: "Chyba śnisz".

Bawiliście się, na którymś z trzech koncertów Taylor Swift w Polsce?

Reklama

Zobacz także: Tak polskie gwiazdy bawią się na drugim koncercie Taylor Swift. Wieniawa przykuła szczególną uwagę