Dopiero co stolicę Polski odwiedziła amerykańska gwiazda, a mowa oczywiście o Taylor Swift, na której koncerty w Warszawie przybyły tłumy fanów. Emocje po koncertach zdążyły już opaść, jednak niespodziewanie o piosenkarce wypowiedzieli się jurorzy z "The Voice of Poland". Szczególnie Kuba Badach był ostry dla zagranicznej gwiazdy...

Jurorzy nie mieli litości dla Taylor Swift!

Niedawno wystartowała 15. edycja kultowego programu "The Voice of Poland", jednak w tym sezonie nie zabrakło zmian. W rolę prowadzących wcielili się Paulina Chylewska i Maciej Musiał, a w fotelach jurorskich nastąpiła prawdziwa rewolucja. W 14. edycji w tym miejscu zasiadali: Justyna Steczkowska, Lanberry, Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk, jednak Telewizja Polska postanowiła nieco odświeżyć ten skład i z programem musiał się pożegnać Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska, która została jurorką w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Postanowiono, że ich miejsce zajmą: Michał Szpak, który powrócił do muzycznego show po kilku latach nieobecności oraz mąż Aleksandry Kwaśniewskiej - Kuba Badach.

Za nami już pierwsze odcinki, a w sobotę 21 września widzowie będą mogli oglądać kolejne zmagania uczestników. Telewizja Polska na swoim Instagramie opublikowała zapowiedź zbliżającego się odcinka. Wygląda na to, że jury nie przepada za twórczością... Taylor Swift. Trenerzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wywiązała się między nimi dyskusja na temat zagranicznej gwiazdy. Kuba Badach jasno powiedział, co o niej sądzi.

Wychowywałem się na muzie lat 70., gdzie po prostu było więcej akordów i więcej melodii. Jak słucham Taylor Swift, to mam takie poczucie, że przy szóstej piosence nie jestem w stanie odróżnić pierwszej od szóstej - ocenił Kuba Badach.

Wygląda na to, że pozostali trenerzy, również nie należą do grona "Swifties", czy fanów Taylor Swift.

Jej piosenki mają więcej charakteru niż ona sama - stwierdził Tomson.

Zdaniem Lanberry, amerykańska gwiazda jest "po prostu bardzo poprawna".

Mnie przeraża to, że idziecie na koncert Taylor, a słyszycie setki fanów, którzy drą się na maksa, więc nie macie przyjemności z posłuchania, co się tam tak naprawdę dzieje - stwierdziła Lanberry.

Jedynie Michał Szpak nie wziął udziału w dyskusji, gdyż stwierdził, że nie był na jej koncercie.

Czekacie na kolejny odcinek programu "The Voice of Poland"? Spodziewaliście się takich słów z ust jury? Zobaczcie wideo powyżej, aby dowiedzieć się więcej szczegółów!

